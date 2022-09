Registrirani v Sloveniji: ti so bili letos najbolj eksotični

V Sloveniji so do konca julija registrirali 16 odstotkov manj novih avtomobilov kot v enakem obdobju lani, a med njimi je bilo več zanimivih superšportnikov in tudi nekaj kitajskih avtomobilov.

Avtomobilski trg je tako v Evropi kot tudi v Sloveniji v primežu omejene proizvodnje, ki v največji meri narekuje prodajo posameznih avtomobilskih znamk. V prvih sedmih mesecih je trgovcem v Sloveniji uspelo prodati 29 tisoč novih avtomobilov, kar je dobrih 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Med 29.643 zabeleženimi registracijami novih avtomobilov pa izstopa tudi nekaj precej eksotičnih modelov. Največ jih, pričakovano, najdemo med športnimi avtomobili.

Registracije novih avtomobilov po segmentih (januar − julij):

2021 2022 razlika (%) mini 1.669 1.259 −24,57 majhni 6.041 4.790 −20,71 srednji spodnji 5.198 4.074 −21,62 srednji zgornji 957 783 −18,18 višji 324 220 −32,10 športni 115 146 26,96 MPV mali 1.604 781 −51,31 MPV veliki 1.415 1.112 −21,41 prestižni 64 24 −62,50 SUV mali 9.459 8.164 −13,69 SUV srednji 5.942 5.734 −3,50 SUV veliki 2.435 2.354 −3,33 kamperji 209 202 −3,35

Foto: Lamborghini

Tako so v Sloveniji poleg najrazličnejših porschejev (med njimi enajst primerkov modela 911 GT3) registrirali še tri ferrarije F8 tributo, dva ferrarija F8 spider, prav tako tudi po enega ferrarija portofino, ferrarija SF90 stradale in ferrarija roma. V statistiki novih registracij so tudi en primerek lamborghinija huracana, trije BMW M8, šest primerkov alpine A110 in kar devet Mercedes-Benzovih športnikov AMG.

Med prestižne sodijo tudi dva lamborghinija urusa, pa devet luksuznih Mercedesovih limuzin razreda S in štirje audiji A8 ter po en benyley GT continental ter audi S8.

Med vsemi razredi avtomobilov je prav segment športnih letos edini prodajno zrasel, in sicer za slabih 27 odstotkov.

Novi avtomobili tudi iz Kitajske

Med električnimi avtomobili je že v mesecu februarju nekdo iz tujine uvozil novi ford mustang mach-e, ki ga bodo uradno (predvidoma) začeli prodajati šele letos jeseni. V statistiki so tudi enaindvajset porsche taycanov, sedem audijev RS e-tron (eden v različici GT), med kitajskimi avtomobili pa dva "eksotična" aiwaysa U5 in donfenga seres 3.

Foto: BMW

Foto: Ford

Foto: Lamborghini