Realnost za Škodo: ključni bencinski modeli ostajajo vsaj do 2030 #foto

Škoda bo z elroqom in epiqom povečala ponudbo svojih električnih modelov, a istočasno bodo vsaj do leta 2030 prodajali tudi bencinske različice fabie, kamiqa in scale.

Pri Škodi so pred dnevi v Pragi razkrili nov električni model elroq, ki se bo pridružil že več let znanemu enyaqu. Prihaja prav tako še manjši epiq, v nekaj letih pa tudi serijski električni karavan na osnovi koncepta vision 7S.

Bencinsko gnane fabie, kamiqi in scale še vsaj do leta 2030

Toda v sklopu praške predstavitve elroqa so pri Škodi tudi priznali, da bodo do konca desetletja ubrali pragmatičen pristop in ohranili določene modele s klasičnimi motorji.

To jim omogoča tudi prestavitev strožjih okoljskih standardov, ki je začasno rešila kar nekaj manjših avtomobilov s klasičnimi bencinskimi motorji. Fabia, kamiq in scala bi se v tem primeru z avtomobilskega trga poslovili že okrog leta 2027. Kot je za britanski Autocar povedal Klaus Zellmer, izvršni direktor Škode, bodo te avtomobile obdržali vsaj do leta 2030. Vsi trije avtomobili so dosegljivi s ceno pod 20 tisoč evri.

Tudi omenjeni električni karavan, ki bi lahko nasledil octavio, bi lahko prestavili za nekaj let. Na cestah ga lahko pričakujemo leta 2027 ali 2028.

Električni škoda elroq. Foto: Škoda

Na vprašanje, zakaj je trg električnih vozil v Evropi v obdobju upadanja ali kvečjemu stagnacije prodaje, je Zellmer najprej ponudil nekaj bolj posplošenih odgovorov. Obenem je priznal, da je pomislek glede dosega povsem psihološke narave.

Osrednja težava so previsoke cene. Proizvajalci v Evropi še ne uspejo izdelati cenejših električnih vozil, ki bi jim prinašala tudi pričakovane donose. Pri elroqu so se odločili za nižjo vstopno ceno, s katero ga bodo približali primerljivim avtomobilom z bencinskim motorjem. Toda ta ukrep velja le za povsem osnovni avtomobil z manjšo baterijo. Pri elroqu z večjo baterijo takega cenovnega pristopa, s katerim se zavoljo večje cenovne konkurenčnosti proizvajalec odpove delu svojega dobička, niso ponovili. Cene elroqa za Slovenijo še niso znane. Avstrijci so elroqu v osnovni različici z najmanjšo baterijo (52 kWh) namenili ceno 35 tisoč evrov, toda elroq z baterijo največje kapacitete (77 kWh) stane dodatnih deset tisoč evrov.