Rdeča luč? Naročil za večino primanjkuje, sledi "dolina smrti"?

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi resda raste, a v začetku jeseni so se pokazali znaki upočasnjene rasti. Prodajo nekaterih znamk pospešujejo tudi zamude v proizvodnji in dobava že pred meseci naročenih (kupljenih) avtomobilov. Zanimiva raziskava iz Nemčije izpostavlja, da kljub rasti prodaje delež Nemcev, ki nameravajo kupiti električni avtomobil, dejansko ne raste. Kljub rasti je mnogo tradicionalnih proizvajalcev izrazilo skrb, ker prodaja ne raste dovolj hitro. Volkswagen ima letos le še pol toliko naročil, kot jih je imel v tem času lani.

Previsoke cene in za mnoge prevelika izguba vrednosti

Domala vsi analitiki evropskega avtomobilskega trga so si edini, da je ključna ovira pri boljši prodaja trenutna cena večine električnih avtomobilov. Skrbi tudi precej povprečna tehnološka dovršenost mnogo modelov in vprašanje, kolikšno vrednost bodo taki avtomobili v nekaj letih izgubili. Proizvajalci šele za sredino desetletja napovedujejo manjše in cenejše avtomobile, istočasno pa tudi naprednejše tehnološke platforme za svoje večje avtomobile.

Električne avtomobile, ki bodo tudi po letu 2025 tehnološko konkurenčni, lahko danes preštejemo na prste ene roke, zato je zadržanost pri nakupu takega vozila, če to že ni ravno tesla, dejansko razumljiva.

Kdaj boste kupili električni avtomobil? Električni avtomobil že imam 1 glasov + 10,00%

Čakam na boljšo ponudbo in nižje cene 0 glasov + 0,00%

Po letu 2025, še raje po letu 2030 1 glasov + 10,00%

Električnega avtomobila ne nameravam kupiti 7 glasov + 70,00%

Kupujem le rabljene avtomobile 1 glasov + 10,00% Oddanih 10 glasov

Foto: Gregor Pavšič

Teslina prodaja dokazuje, da električni avtomobil sam po sebi ni vprašljiv

Vsaj v Evropi zares dobro svoje električne avtomobile prodaja le Tesla. Kajpak tudi zato, ker so zanje v začetku leta znižali cene in močno pretresli avtomobilski trg. Če je model Y prvi ali vsaj drugi najbolje prodajani avtomobil na celotnem evropskem avtomobilskem trgu, to zavrača tezo, da je zanimanja za električne avtomobile med Evropejci premalo. Več kot očitno je vzrok prej v splošni ponudbi in razmerju med ceno ter kakovostjo oz. uporabnostjo evropskega električnega avtomobila.

V letošnjem prvem polletju je Tesla v Evropi prodala 136 tisoč modelov Y in 42 tisoč modelov 3, tretji je bil nato volkswagen ID.4 z 41 tisoč prodanimi vozili. Sledila sta še volkswagen ID.3 (35 tisoč) in fiat 500 e (31 tisoč), so razkrili podatki analitične družbe JATO Dynamics.

Analitiki so že dolgo opozarjali, da se bo, potem ko bodo nakupe opravili začetni navdušenci in večja podjetja, rast upočasnila.

Kdaj bodo baterijska vozila ujela "fosilno" klasiko?

V prvih desetih mesecih so v Evropski uniji prodali 1,2 milijona električnih avtomobilov, kar je več kot za polovico bolje kot v enakem obdobju lani. To je zadoščalo za 14-odstotni tržni delež, ki pa med državami članicami – v Sloveniji znaša dobrih osem odstotkov – močno niha.

Skupaj s priključnimi hibridi so baterijska vozila dosegla 21,6-odstotni delež. Na drugi strani klasični bencinski in dizelski motorji predstavljajo slabo polovico (49,8 %), klasični hibridi pa četrtino (25,5 %) trga.

Foto: Reuters

Razlika med klasičnimi in baterijskimi vozili je za zdaj še vedno velika, torej skoraj 29 odstotnih točk. Po projekcijah GlobalDate, ki jih je navajal Reuters, naj bi se obe veji pogona izenačili sredi leta 2025. Ta projekcija že do leta 2030 predvideva skoraj nični delež klasičnih avtomobilov, pri čemer so hibridi izvzeti, delež baterijskih vozil pa naj bi do leta 2030 narasel na več kot 70 odstotkov. Skladno z zdajšnjimi trendi, ki kažejo upad zanimanja za priključne hibride, bodo med temi električnimi vozili večinoma polno električna.

Mudi se ne, toda Tesle in Kitajcev ne smejo podcenjevati

Z zakonskega vidika se proizvajalcem avtomobilov še nikamor ne mudi. Ne potrebujejo še poceni električnih avtomobilov, ki jim vsaj ob trenutnem proizvodnem procesu in cenah baterij prinašajo veliko nižje dobičke in navsezadnje tudi režejo v njihovo dobičkonosno prodajo klasičnih avtomobilov. Pri elektriki se lahko osredotočajo na manjše količine dražjih avtomobilov, kjer pa je zaslužek višji.

Pri tem analitiki kajpak opozarjajo na dve pasti – ena je Tesla, ki ji je kot prvi uspelo visokozmogljiv avtomobil združiti tudi z ugodnimi cenami, druga past pa so novi kitajski proizvajalci. Evropska avtomobilska industrija je pred leti že podcenjevala Teslo in v prihodnje te napake ne sme ponoviti pri kitajski konkurenci, ki je celovito še nevarnejša od Američanov.

Tržni delež e-avtomobilov v Evropi precej pod kitajskim

Delež električnih vozil med na novo registriranimi avtomobili je v Evropi precej nižji kot na Kitajskem, kjer električni avtomobili svoje mesto pridobivajo najhitreje. Konec leta 2021 je bil tržni delež v Evropi in na Kitajskem praktično enak, to je okrog 16 odstotkov. Sprememba se je zgodila lani, ko je delež na Kitajskem močno zrasel, v Evropi pa stagniral. Trenutna razlika znaša okrog osem odstotnih točk.

Vsaj v Evropi trenutno veliko kupcev novih avtomobilov izbere klasičnega hibrida oziroma avtomobil, ki ga bo mogoče v nekaj letih prodati za razumljivo ceno.

Trgovcec Phillip Nothard iz družbe Cox Automotive je bil v pogovoru za Reuters zelo slikovit: "Od leta 2024 do 2027 nas čaka avtomobilska dolina smrti. To bodo nizke vrednosti vozil, visoka proizvodnja in majhno povpraševanje trga."