Razkrivamo: največja BLACK WEEK SALE akcija rabljenih vozil v Sloveniji!

Ne zamudite najboljših ponudb tega leta za odlično ohranjena rabljena vozila pri vodilnem trgovcu z rabljenimi vozili v Sloveniji! Zagotovite si tudi vi ekskluzivno ponudbo izbranih rabljenih vozil v sklopu BLACK WEEK SALE akcije z vrhunskimi dodatnimi popusti, ki veljajo do 25. 11. 2023 oz. do razprodaje zaloge!

Foto: Porsche Inter Auto

Vsem, ki razmišljate o nakupu vrhunsko ohranjenega rabljenega vozila, pri Porsche Inter Auto predstavljajo ekskluzivno odlično ponudbo z 210 izbranimi rabljenimi vozili z ugodnejšimi znižanimi cenami, dodatno pa lahko pridobite še POPUST -1.000 evrov ob sklenitvi financiranja in dodatni POPUST -500 evrov ob menjavi vozila staro za staro.

V ponudbi najbolj iskana vozila, od družinskih vozil do športnih terencev

V akcijo je vključenih več kot 200 najbolj zanimivih in iskanih rabljenih vozil na slovenskem trgu, z naprednimi in varčnimi motorji ter bogato opremo. Pri znamki Volkswagen so v to akcijo vključeni modeli, kot so: VW Polo, VW Golf, VW T-Cross, VW, Taigo, VW T-Roc, VW Tiguan, VW Passat. Pri znamki Škoda so v akcijo vključeni naslednji zanimivi modeli: Škoda Fabia, Škoda Karoq, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Kamiq, Škoda Kodiaq. Znamki SEAT in CUPRA osvajata najbolj športne kupce, zato so v akcijo vključeni najbolj atraktivni modeli, kot so: SEAT Ibiza, SEAT Arona, SEAT Leon, SEAT Ateca, CUPRA Formentor … Če iščete bolj prestižne avtomobile, vam je seveda na voljo znamka Audi z izjemnimi modeli, med katerimi najdete Audi Q2, Audi A3, Audi Q3, Audi Q5 in preostale.

Ali so rabljena vozila vredna nakupa? So zanesljiva? Na kaj moramo pozorni pred nakupom in kaj upoštevati?

Strankam ob nakupu priporočajo, da nakup opravijo pri znanem trgovcu, pri katerem boste zaupali v svoj nakup. Vse pomanjkljivosti na vozilu morajo biti že pred predajo odpravljene oz. morate biti opozorjeni na kakšno pomanjkljivost, prodajalec je ne sme zamolčati. Pri Porsche Inter Auto natančno preverijo, ali so bili servisi opravljeni po navodilih proizvajalca in ali so zabeleženi v elektronski servisni knjigi - torej tudi takšne prevare s tem niso več tako preproste

V prvi vrsti mora kupec preveriti vso dokumentacijo, pozoren naj bo na obrabo delov, ki so najpogosteje v stiku z uporabnikom, notranjost, volan, stopalke, prtljažnik. Če je ta precej podrgnjen, to pomeni, da so vozilo veliko uporabljali za prevoz verjetno tudi težjih tovorov, kar je dodatna obremenitev za podvozje. Testna vožnja naj bo obvezen del nakupnega procesa in kontrole.

Katere so prednosti nakupa rabljenih vozil pri preverjenem trgovcu?

V njihovih poslovalnicah ponujajo zares številne ugodnosti, ki jih drugi trgovci v Sloveniji ne. Kupcem zagotavljajo: osem dni garancije za vračilo/zamenjavo, preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto, vrhunsko Porsche jamstvo Evropa Plus, natančno videopredstavitev tehničnega stanja in še veliko več.

Ta rabljena vozila so najbolj prodajana pri Porsche Inter Auto

V njihovih poslovalnicah gredo najbolje v prodajo od tri do šest let stara vozila, s približno med 75 tisoč in 120 tisoč prevoženimi kilometri. S servisno knjigo lahko strankam zagotovijo, da so bila vozila redno vzdrževana. In ko avtomobil pregledajo, ga lahko stranka varno uporablja še nekaj časa.

Foto: Porsche Inter Auto

BLACK WEEK SALE IZJEMEN PRIHRANEK ob financiranju in menjavi vozila + BON ZA SERVIS

Pri Porsche Inter Auto vam ob nakupu rabljenega vozila zagotavljajo dodaten prihranek ob financiranju do -1.000 evrov* in menjavi vozila do -500 evrov* – tokrat pa vam ekskluzivno v tej BLACK WEEK ponudbi ponujajo še dodaten popust. Vse kupce čaka tudi presenečenje, servisni bon v vrednosti do 100 evrov za ugodnejši servis novega rabljenega vozila.

Ekskluzivne prednosti pri Porscheju

Kupci se ob nakupu vedno sprašujete, kateremu trgovcu rabljenih vozil zaupati nakup. Zagotovite si varen nakup z ekskluzivnimi storitvami v poslovalnicah Porsche - za svojo varnost in ugodnejši nakup! Pri podjetju Porsche Inter Auto vam omogočajo, da pri nakupu rabljenega avtomobila izkoristite dodatne ugodnosti in hkrati sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu svojega novega rabljenega vozila:

do 1.000 evrov popusta ob financiranju,

dodaten bonus 500 evrov staro za novo,

osem dni garancije za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto,

vrhunsko Porsche Jamstvo RV Plus do 24 mesecev,

natančna videopredstavitev vozil,

servisni bon do 100 evrov.

INTERVJU: Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto

1. Zakaj ste se odločili za to akcijo? Kakšne so posebne ponudbe v okviru akcije rabljenih vozil ob črnem petku?

Kupcem želimo s to akcijo olajšati dostop do svojega sanjskega avtomobila. V tej veliki akciji si lahko kupci poleg prihranka ob financiranju do -1.000 evrov* in menjavi vozila do -500 evrov* ekskluzivno v tej BLACK FRIDAY ponudbi zagotovijo dodaten popust do -10.000 evrov.* Pri Porsche Inter Auto imamo pripravljeno tudi posebno ugodnost za vas - servisni bon v vrednosti do 100 evrov.

2. Kako kupcem zagotavljate vrhunsko ohranjenost rabljenih vozil?

Z uporabo naših inovativnih metod smo prepričani, da kupcem zagotavljamo le najbolj vrhunsko ohranjenost rabljenih vozil. Preverimo namreč 250 kontrolnih točk, s katerimi nam nič ne more ostati skrito. Vsem strankam ponujamo izjemno preglednost tudi z VIDEOPREGLEDOM tehničnega stanja in jim omogočamo, da natančno vedo, kaj kupujejo. Pri nas zagotavljamo le odlična rabljena vozila, ki so natančno pregledana, tako da vam zagotavljamo naravnost vrhunsko izkušnjo mobilnosti in brezskrbno varno vožnjo.

3. Kaj strankam zagotavlja VIDEOPREDSTAVITEV VOZIL, ki jo opravljate samo pri vas?

Pri Porsche Inter Auto opravimo tudi popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže dejansko stanje vozila: videopredstavitev zunanjosti in tehničnega stanja vozila. Tako si lahko kupec podrobno ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup. S to storitvijo smo pri Porsche Inter Auto edini v Sloveniji, saj želimo doseči 100-odstotno transparentnost.

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 9.000 videoposnetkov.



Foto: Porsche Inter Auto

VIDEOPREGLED – velika novost v Sloveniji

Pri podjetju Porsche Inter Auto nenehno sledijo novostim in najsodobnejšim pristopom, ki strankam zagotavljajo neprimerljivo izkušnjo nakupa rabljenih vozil. Ena izmed teh ekskluzivnih novosti je uporaba videokamere za podrobno snemanje vseh tehničnih elementov avtomobilov, kar pomeni, da lahko vsak kupec pridobi neposreden vpogled v resnično stanje vozila. To je prava revolucija pri nakupu rabljenih avtomobilov v Sloveniji in tudi popolna novost na evropskem trgu. Prav tako njihovi strokovnjaki opravijo temeljit pregled vozila na kar 250 različnih točkah, kar vam zagotavlja izjemno natančnost pri oceni vozila.

Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo

Vsak kupec rabljenega avtomobila želi največ za svoj denar. Če ste se morda odločili napačno, ne skrbite. Pri Porsche Inter Auto lahko do osem dni po nakupu vozilo brez težav vrnete in zamenjate za bolj primerno možnost ali pa preprosto prejmete povrnjeno kupnino. Brez nepotrebnih vprašanj in zapletenih pojasnil. Njihov cilj je, da vsak kupec najde vozilo, ki ustreza njegovim potrebam in željam. Razumemo, da se kdaj tudi zmotimo, zato smo tu, da vam pomagajo.

Nepremagljivo jamstvo rabljenih vozil po vsej Evropi

Porsche Jamstvo Evropa Plus je res izjemno jamstvo in je na voljo za vsa vozila, starost katerih ne presega deset let in ki so prevozila največ 200 tisoč kilometrov. S Porsche Jamstvom Evropa Plus ste deležni kakovostnega jamstva z razširjenim kritjem, ki velja po vsej Evropi.

Jamstvo je vaša varnostna mreža, ki vam zagotavlja brezskrben nakup in vključuje številne prednosti. V obdobju do 24 mesecev bodo poskrbeli za vse morebitne napake brez vašega finančnega prispevka in brez omejitve prevoženih kilometrov. Pri popravilih uporabljajo samo najboljše originalne dele, vključno z vsemi ključnimi komponentami, kot so motor, menjalnik in električne enote. S tem se boste izognili visokim stroškom popravil v prihodnosti.

Prednosti Porsche Jamstva vključujejo:

veljavnost po vsej Evropi,

brez dodatnih finančnih obveznosti lastnika pri uveljavljanju jamstva,

popravila brez omejitve zneska,

veljavnost brez omejitve prevoženih kilometrov,

100-odstotno kritje stroškov popravil,

trajanje jamstva do 24 mesecev,

možnost prenosa jamstva na novega lastnika v primeru prodaje vozila,

nadomestno vozilo do tri dni, če vaše vozilo ni pripravljeno za vožnjo v treh urah.

Foto: Porsche Inter Auto

