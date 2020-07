Razkritje Elona Muska: taka naj bi bila tovarna Tesle v Nemčiji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je letos začela graditi svojo novo tovarno pri Berlinu. Čeprav so gradnjo nekoliko zamaknile pritožbe nekaterih lokalnih skupnosti in epidemija novega koronavirusa, Američani še vedno ostajajo pri začrtanih ciljih. Proizvodnjo bi tam radi začeli julija leta 2021, torej že čez približno 12 mesecev. Ta datum tudi sovpada z začetkom prodaje novega modela Y v Evropi in tega bodo izdelovali prav v Nemčiji.

Bo to tudi dejanska podoba tovarne?

Medtem ko gradbišče vzhodno od Berlina šele počasi dobiva svojo novo podobo, je Elon Musk na Twitterju objavil računalniško projekcijo končnega zunanjega videza Tesline nemške tovarne. To je sicer le projekcija in morda bomo res že čez eno leto videli, kako bo tovarna videti v resnici.