Razkrili zasnovo, ki obeta veliko. Pocenitve? "Ne, tega se ne gremo!"

Stellantisova nova platforma nosi oznako STLA large. Namenjena bo avtomobilom, ki bodo dolgi od 4,7 do 5,1 metra, široki pa od 1,8 do dveh metrov. Medosno razdaljo bodo na tej prilagodljivi platformi lahko spreminjali od 2,8 do dobrih treh metrov. Omogočala bo tudi od 14 do skoraj 29 centimetrov oddaljenosti od tal.

Od leta 2024 do 2026 bodo s te platforme predstavili osem avtomobilov. Najprej bodo to vozila znamk Dodge in Jeep, nato pa še Alfa Romeo, Chrysler in Maserati. To bodo tako športni terenci kot luksuzna vozila.

Stellantis prvič z 800-voltnim sistemom

Platforma bo omogočala 400- ali 800-voltni sistem. Pri Stellantisu pri 800-voltnem sistemu obljubljajo polnjenje (DC) do 4,5 kilovatne ure (kWh) na minuto, kar pomeni moč do 270 kilovatov.

Tudi pri pogonih bodo lahko imeli avtomobili pogon na sprednji, zadnji ali na vsa štiri kolesa. Kapaciteta baterije bo zaradi omejevanja stroškov sprva znašala od 85 do 118 kilovatnih ur (kWh). V prihodnje bodo lahko na platformi uporabili tudi naprednejše tipe baterij.

800-voltni sistem v Evropi poznamo iz za zdaj še redkih avtomobilov, kot so porsche taycan, kia EV6 in novi hyundai ioniq (modela 5 in 6). Tesla ga ima za zdaj le v poltovornjaku cybertruck. V prihodnje tako platformo pripravljalo tudi znotraj Volkswagnovega koncerna.

Foto: Stellantis

Foto: Peugeot

STLA medium ali STLA large?

V primerjavi s platformo STLA medium so torej razlike očitne. Ta platforma bo le 400-voltna, baterijska kapaciteta pa ne bo večja od 95 kWh. Polnjenje bo imelo moč do 144 kilovatov. Namenjena bo avtomobilom dolžine od 4,3 do 4,9 metra, medosje pa bo lahko dolgo do 2,9 metra. STLA medium cilja na obsežnejši avtomobilski segment (prodaja do dva milijona avtomobilov letno), že letos tako na slovenske ceste pripelje peugeot e-3008.

STLA medium STLA large sistem 400 V 400 V ali 800 V dolžina avtomobilov 4,3 do 4,9 m 4,7 do 5,1 m medosje od 2,7 do 2,9 m 2,8 do 3,0 m kapaciteta baterije do 98 kWh od 85 do 118 kWh moč polnjenja (DC) do 144 kW do 270 kW

Foto: Gregor Pavšič

STLA large je namenjena električnim pogonom, a še vedno ostaja prilagodljiva in bo lahko sprejela tudi hibridne pogone ter bencinske motorje. S tem se bodo pri Stellantisu lažje prilagajali različnim regijam po svetu, kjer se zmožnost elektrifikacije precej razlikuje.

Stellantis namerava do konca desetletja v Evropi opraviti popoln prehod na ponudbo le še električnih avtomobilov. Da ta pot ne bo enostavna, kaže že primer jeepa avengerja. Sprva so ga izdelali kot električno vozilo, a so zaradi slabe prodaje na številnih trgih v ponudbo že dodali bencinsko gnano različico. Avenger še ni avtomobil z naprednejših platform.

V preobrazbo bo eden največjih evropskih avtomobilskih koncernov vložil 50 milijard evrov. V Evropi in ZDA bodo zgradili šest tovarn baterij s skupno kapaciteto 400 gigavatnih ur.

Foto: BYD

Ob predstavitvi nove večje platforme se je predsednik Stellantisa Carlos Tavares obregnil tudi ob zniževanje cen na avtomobilskem trgu. Ta so v zadnjem letu očitna predvsem na trgu električnih avtomobilov. Lani januarja je začela Tesla, nadaljevali nekateri kitajski proizvajalci (BYD letos v Nemčiji, Renault zaradi konkurence MG Motors v Franciji …), zdaj je Tesla za svoj najbolje prodajani model Y (pred bližajočo se prenovo) cene spet spustila.

"Če bi znižali cene ne glede na realne stroške, ki jih imamo, to lahko pomeni propad. Temu bi se radi izognili," je dejal Tavares in poudaril, da se Stellantis noče vključiti v cenovno vojno in s tem ogroziti svoje dobičkonosnosti. S tem bi se po njegovih besedah izognili tudi težnjam konkurence po prevzemu določenih znamk.