Razbita luksuzna avtomobila na slavni švicarski cesti #foto

Na švicarskem prelazu Gotthard sta ob neprevidnem prehitevanju trčila bugatti chiron in porsche 911, nekateri potniki so bili tudi težje poškodovani. Škodo nesreče ocenjujejo na 3,7 milijona evrov.

Nesreča se je zgodila med poskusom prehitevanja kolone vozil, ki je nastala za počasnim bivalnikom. Proti prelazu Gotthard so nekateri vozniki poskusili prehitevati. Takrat je iz kolone na levi pas zapeljal voznik bugattija chirona, istočasno pa je pred njim enako storil še voznik porscheja 911 cabrio. Bugatti je zadel v zadek porscheja, tega je odbilo še v karavanskega mercedes-benza, razred C, pred njima. Zadeli so tudi bivalnik na čelu kolone.

Porsche 911 je bil precej bolj poškodovan od bugattija. Najslabše naj bi jo odnesli potniki v mercedesu, poročajo lokalni mediji. S težjimi poškodbami so jih prepeljali v bolnišnico.

Škodo v trčenju ocenjujejo na 3,7 milijona švicarskih frankov oziroma 3,4 milijona evrov. Cesta na prelaz je bila nekaj časa tudi zaprta.

Cesta proti prelazu z italijanske smeri. Foto: Wikimedia Commons