Racionalizacija: tega modela ni več v načrtih Alfe Romeo

Pri Alfi Romeo so finančno poročilo ob koncu tretjega četrtletja objavili tik pred uradno potrditvijo o združitvi koncernov Fiat-Chrysler in PSA Peugeot Citroen. Poročilo navaja racionalizacijo modelov, ki se navezuje na trenutne trdne prodajne produkte. Osveženi načrti so tako že lahko posledica omenjene združitve.

Poudarek na dveh novih športnih terencih

V primerjavi z današnjo ponudbo tako Alfa Romeo ne načrtuje več modela giullieta. Prav tako očitno ni več v načrtu lani napovedanih modela 8C in novega kupeja GTV, prav tako ne (zgolj neuradno napovedane) giulie s podaljšano medosno razdaljo (tekmec BMW seriji 5).

Prihodnje leto bosta tako prenovi doživela modela giulia in stelvio, Italijani pa največ stavijo na naslednja dva športna terenca. Čez dve leti bo to najprej že napovedani in tudi videni model tonale, leta 2022 pa sledi še nekoliko manjši kompaktni športni terenec. Tonale bo na voljo tudi kot priključni hibrid, manjši model pa kot povsem električno vozilo.

