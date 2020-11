Rabljeni avtomobili – je to prihodnost nakupa?

Oglasno sporočilo

V času koronakrize so začeli v Sloveniji spletne trgovine uporabljati tudi tisti, ki jih prej niso, in po napovedih se te navade ne bodo spremenile niti, ko bo epidemije konec. Pri Porsche Inter Auto so se, kljub trenutnim razmeram, prilagodili svojim strankam in jim tako zagotovili najboljšo izkušnjo rezervacije novega ali rabljenega avtomobila prek spleta.

Že vrsto let podjetje Porsche Inter Auto ponuja na svoji strani izpopolnjeno ponudbo vozil, v času zaprtih prodajnih salonov (na podlagi odloka, sprejetega 24. 10. 2020) pa so se med prvimi v Sloveniji domislili prav posebne ideje: on-line rezervacije izbranega vozila kar prek spleta, kar je hitro in enostavno!

NE SPREGLEJTE: dodatna ugodnost za spletne rezervacije:

Rabljeni avtomobili: ob rezervaciji pridobi stranka vrednostni bon v višini 1 % zneska cene vozila. Tega lahko porabi za pnevmatike, servis, za jamstvo RV Plus itd. Ugodnost velja v času Odloka oziroma zaprtja salonov, ob financiranju RV BON in za fizične osebe.

Zakaj se odločiti za nakup vozila prek spleta in kako to sploh poteka, smo vprašali vodjo prodaje rabljenih vozil gospoda Roka Florjanca.

1. Kaj je bil glavni razlog, da ste se odločili za prodajo prek spleta?

Sedaj, ko je onemogočena prodaja vozil na klasičen način, smo bili primorani poiskati nove možnosti za prodajo tako novih kot rabljenih vozil. Ker imamo že sedaj vso zalogo vozil na naši spletni strani porscheinterauto.net, je bila edina smiselna odločitev, da se strankam približamo tako, da jim ponudimo brezkontaktno rezervacijo prek spleta. Že spomladi smo imeli podoben način prodaje, ki se je izkazal za zelo uspešnega, zato smo prepričani, da nam bodo stranke zaupale tudi tokrat.

Preverite aktualno zalogo:

Volkswagen ponudba 453 vozil

Audi ponudba 214 vozil

Škoda ponudba 215 vozil

SEAT ponudba 50 vozil

2. Zakaj bi se stranka odločila za nakup vozila prek spleta? Kako lahko stranko prepričate o nakupu?

Prepričani smo, da bomo pri Porsche Inter Auto strankam s svojimi prednostmi tudi tako zagotovili brezkontakten, varen in brezskrben nakup. Trenutno imamo na voljo odlično ponudbo tako novih kot rabljenih in službenih ter testnih vozil - več kot 1.200 vozil z zaloge, zagotovo se za vsakega najde primeren avtomobil. Ves čas je strankam na voljo na daljavo tudi naša celotna prodajna ekipa. Strankam lahko v celoti predstavimo vse podrobnosti vozila in strokovno svetujemo pri nakupu.

3. Kako poteka on-line rezervacija vozila?

On-line rezervacija vozil poteka tako, da si stranka izbere vozilo (novo vozilo z zaloge ali rabljeno vozilo) na naši spletni strani in ga rezervira s plačilom v višini 500 evrov. Po plačilu je vozilo rezervirano ter čaka v naši poslovalnici – stranka ga lahko prevzame najkasneje v 14 dneh po sprostitvi ukrepov. Naj omenim, da s strokovnim svetovanjem želimo doseči občutek varnega brezkontaktnega nakupa vozila – pri nas lahko stranke izbirajo tudi med različnimi načini ugodnega financiranja.

5. Zakaj kupiti avto ravno pri Porsche Inter Auto?

Pri Porsche Inter Auto na svoje delo ne gledamo le kot na dobavo in prodajo avtomobila, ki se zaključi, ko stranka svoj novi jekleni konjiček odpelje iz salona. Na svoje delo namreč gledamo kot na dolgoročni odnos, v katerem je najpomembnejše vaše zadovoljstvo!

Avtomobilski trg postaja namreč vse bolj zahteven in konkurenčen. Stranke so za samo poslovanje ključnega pomena, in ravno zaradi tega smo tudi v teh časih naredili korak naprej s spletnim nakupom in rezervacijo vozil, s čimer se razlikujemo od konkurence, saj svojim strankam omogočamo brezskrbno mobilnost in strokovno svetovanje.

6. Katere so vaše bistvene prednosti pri nakupu rabljenega vozila?

Pri Porsche Inter Auto vam v naši ponudbi rabljenih vozil nudimo le odlično ohranjene in preverjene avtomobile vseh znamk. To nam omogoča, da v naši ponudbi rabljenih vozil združujemo nadvse bogato ponudbo malo rabljenih, redno vzdrževanih avtomobilov in avtomobilov z malo prevoženimi kilometri po še bolj ugodnih cenah kot sicer. Naša izjemna ponudba vozil Das WeltAuto omogoča, da boste v primeru nakupa rabljenega vozila prav vedno zelo zadovoljni.

Prednosti nakupa rabljenih vozil pri nas: bogata zaloga vozil v petih poslovalnicah,

odlična rabljena vozila s preverjeno zgodovino,

akcijsko financiranje vozil (avto leasing),

možnost dodatnega jamstva.

NOVOSTI pri Porsche Inter Auto: novi VW Golf 8 že v predprodaji!

VW Golf 8 Variant – že v predprodaji pri Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper. Popolnoma novi VW Golf Variant je sedaj še bolj prostoren, dinamičen in digitalen kot kdajkoli prej! Golf 8 Variant je sedaj nekoliko daljši od prejšnjega, kar pomeni predvsem več prostora za potnike na zadnjih sedežih.

Znamka Škoda ima v svoji ponudbi veliko različnih modelov, poleg izjemno priljubljenega modela Škoda Octavia, je v zadnjem času obogatila tudi ponudbo športnih terencev. Sedaj ima v ponudbi model Škoda Kamiq, ki pa, kljub temu da je najmanjši, zagotavlja vse prednosti SUV in hkrati omogoča najnovejšo povezljivost. Naslednji v ponudbi je model Škoda Karoq, ki je nekoliko večji in je športni terenec z vsestranskim značajem. Največji in najbolj tehnološko napreden pa je Škoda Kodiaq, ki sprejme do sedem potnikom in prepriča s prostornostjo.

