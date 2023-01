Prvič na trgu: avtomobilska kolesa, s katerimi boste poželi vso pozornost na cesti

Kolo naj bi kot enega največjih izumov zgodovine začeli uporabljati Mezopotamci v četrtem tisočletju pred našim štetjem. To je vodilo v napredek pri prevažanju, kar je najprej spremenilo vojaška bojevanja in kmetijstvo, potem pa tudi obrt in industrijo. Čeprav oblika kolesa vsa ta tisočletja ostaja nespremenjena, pa se razvoj tehnologij in inovacij ni nikoli ustavil. Prav na področju konstruiranja platišč za motocikle in avtomobile je slovensko podjetje Rotobox pred leti začelo orati ledino z inovacijami pri dodatni avtomobilski opremi in vse kaže, da jih nič ne bo ustavilo.

Dizajn platišč AIMER sledi njihovi vrhunski zmogljivosti, oblikovana pa so za vsak model avtomobila posebej. Izdelana so za neposredno namestitev z ustreznimi pnevmatikami. Foto: Rotobox

V svetu ljubiteljev jeklenih konjičkov je 24. januar zapisan kot poseben datum. To je datum, ko je slovensko podjetje Rotobox premierno predstavilo svoj najnovejši izdelek, avtomobilska platišča iz ogljikovih vlaken Rotobox AIMER, ki prvič vstopajo na avtomobilski trg.

Platišča iz ogljikovih vlaken Rotobox AIMER za poprodajni trg zmogljivih avtomobilov so izdelek inovativne tehnologije podjetja Rotobox. Izdelana so iz enosmernih ogljikovih vlaken v obliki tankih, polnih naper. Karbonska vlakna so izbira inženirjev, ko gre za najvišjo raven razmerja med nosilnostjo elementa in težo, ker so natezno izredno močna.

Sprednja stran platišča je popolnoma ravna za izboljšanje aerodinamičnega upora, vzorec naper pa je rezultat naprednega razvoja in obsežnega testiranja.

Opremite svojega jeklenega konjička z najnovejšimi modeli karbonskih platišč, ki jih izdelujejo v slovenskem Rotoboxu. Gre za uveljavljenega specialista za karbonska platišča v segmentu visokozmogljivih avtomobilov in motociklov. Večino svojih izdelkov izvozijo, največ na Japonsko, v ZDA in Italijo. Foto: Rotobox

Platišča za motocikle Rotobox Bullet iz karbonskih vlaken so popolna izbira za pridobitev pozornosti tako na dirkališču kot na cesti. Avtomobilska karbonska platišča Rotobox AIMER omogočajo, da postane avtomobil še bolj športen, bolj vzdržljiv in sposoben pokazati še več.

Platišča Rotobox AIMER odlikujejo naslednje lastnosti:

nizka masa,

popolno prileganje širokemu naboru avtomobilov,

oblika za visoke nosilne obremenitve,

minimalni vztrajnostni moment,

ustreza standardom za avtomobilsko industrijo,

privlačen dizajn,

odraža kakovost in luksuz.

Slovenski specialist za karbonska platišča

Rotobox je uveljavljen specialist za karbonska platišča v segmentu visokozmogljivih avtomobilov in motociklov.

Konkurenčni proizvajalci so ozko usmerjeni v specifične avtomobile prestižnih znamk ali pa kot dobavitelji za prvo vgradnjo. Z namenom, da se ločijo od konkurence, se je podjetje Rotobox odločilo meriti na trg dodatne opreme, in sicer na visokozmogljive avtomobile, za katere trenutno karbonska platišča niso na voljo (Golf R, Honda Civic Type R, Renault Megane RS Trophy, Mercedes A45 AMG, Ford Focus RS, Audi A3 RS, BMW M serije). Gre za velik nabor avtomobilov, ki imajo z vidika dodelav (tuning) ogromen potencial, saj se prodajajo v velikih serijah, lastniki pa so praviloma ljubitelji avtomoto športa in radi investirajo v dodelave.

Edinstvena, visokozmogljiva, enodelna karbonska platišča z drzno podobo.

Strankam ponujajo tri vrste koles - Bullet, Boost in RBX2 -, ki jih lahko konfigurirajo skladno s svojimi željami in potrebami. Model RBX2 ima široke napere in posledično velik "pano" za grafike, v nasprotju z modelom Bullet z ozkimi naperami, kjer poslikave sploh niso izvedljive. Njihov prvi komercialni model, ki so ga leta 2012 predstavili svetovnemu trgu, se je imenoval RBX1. Njegova radikalna drugačnost jih je hitro postavila med zvezde svetovnega trga. Od prve prodaje se je sprožil strasten in neustavljiv tok razvoja. Njihovi produkti postavljajo industrijske standarde glede teže, togosti, oblikovanja in vrhunske kakovosti. Tako na dirkališču kot na cesti, Rotoboxov DNK ni opazen samo na platiščih, ampak ga je mogoče občutiti tudi med vožnjo. Njihovi kupci jim navdušeno ploskajo in hočejo vedno več.

Platišča za večji pospešek in zmanjšan hrup

Potrebe teh uporabnikov zadovoljujejo ključne lastnosti izdelkov Rotobox, ki so znatno lažji, posledično energetsko varčnejši in imajo v primerjavi z aluminijastimi platišči zmanjšan vztrajnostni navor vrteče mase. Zato ima vozilo večji pospešek, hitrejše zaviranje, boljše upravljanje in zmanjšan hrup.

Kako na vozne lastnosti vpliva manjša masa?

Če primerjamo najlažje aluminijasto platišče z lahkim karbonskim platiščem Rotobox, znaša razlika v teži avtomobila 10.800 gramov v prid Rotoboxa. Manjša masa vpliva na porabo energije za pospeševanje, zaviranje in spreminjanje višine.

Vpliv manjšega vztrajnostnega momenta rotirajočih mas

Najbolj bistvena postavka je vztrajnostni moment, ki narašča s kvadratom polmera platišča, zato prihranjena masa dobi povsem nov pomen, saj se vrti.

Omenjena dimenzija platišča pomeni, da s karbonskim platiščem avtomobil pridobi moč oziroma porabi manj moči za enak učinek pri pospeševanju oziroma zaviranju. Učinek manjšega vztrajnostnega momenta se pojavlja pri spremembah hitrosti. Preračun pokaže, da se vloženo delo na platišče – delo, ki ga potrebujemo za spremembo hitrosti z 0 na 180 kilometrov na uro v poljubnem času – pri karbonskem platišču Rotobox AIMER v primerjavi z aluminijastim serijskim platiščem TESLA zmanjša za 55 odstotkov.

Manjša nevzmetena masa za boljši oprijem vozila

Kolesa (platišče s pnevmatiko) so nevzmeteni del avtomobila, ker so v stiku z voziščem, od preostalega dela avtomobila pa so ločena z vzmetenjem (vzmet z dušilcem). Pri zmanjšanju nevzmetene mase, katere bistveni del so platišča, izboljšamo zmožnost vzmetenja, da opravi svojo nalogo – pritiskanje kolesa proti vozišču – s čim bolj konstantno silo.

To pomeni, da pnevmatika bolj dosledno sledi neravninam vozišča in ima bolj konstanten oprijem. Ta učinek ob običajni uporabi avtomobilov pomeni bistveno izboljšano varnost, v motošportu pa bistveno večjo zmogljivost.

Manjši žiroskopski učinek za večjo okretnost vozila

Rotirajoča masa (platišče) se pri vrtenju upira spremembam kota zasuka pravokotno na os vrtenja. Z zmanjšanjem žiroskopskega učinka, ki je posledica vztrajnostnega momenta, pri večjih hitrostih lažje spreminjamo smer vožnje avtomobila.

Manj hrupa

Zaradi lastnosti kompozitnega materiala platišč Rotobox AIMER je prenos hrupa, ki nastane pri kotaljenju pnevmatike na šasijo in posledično v kabino vozila, manjši.