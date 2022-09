Slovensko podjetje, ki v svetu nima konkurence #video

V podjetju Rotobox, ki je specializirano za razvoj in prodajo karbonskih platišč za motorje, se zavedajo, da je danes v nakupnem procesu poleg kakovosti odločilen faktor tudi dizajn. Zato so se v svoji ponudbi osredotočili tudi na to. Danes kupcem s svojim spletnim orodjem za konfiguracijo platišč po lastnih željah tako ponujajo prilagodljivost, ki ji v svetu ni para. Po številnih uspehih, ki so jih že dosegli na področju platišč za motorje, zdaj vstopajo tudi na avtomobilski trg. S soustanoviteljem in direktorjem Gregorjem Bizjakom smo se pogovarjali o poslovni poti podjetja, uspehih, pomembni vlogi njihovih zaposlenih in pristopu, s katerim so zapolnili luknjo na trgu in izpolnili pričakovanja kupcev.

Gregor Bizjak, direktor in soustanovitelj podjetja Rotobox, je na svojo poslovno pot stopil že zelo zgodaj. Združil je izobrazbo univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva, strast do motorjev in lastna orodjarska znanja ter se posvetil razvoju lahkega platišča ekvivalentnega magnezijevi iz alternativnega, bolj trajnega materiala. Rešitev je našem v revolucionarna tehnologija kompozita iz treh komponent (karbon-epoksi-jeklo) ter izumu novega originalnega postopka izdelave, ki sta utrla pot novi generaciji visokozmogljivih motociklističnih koles Rotobox. Pot je Gregorja Bizjaka je postopoma vodila v poslovne vode. Prvi komercialni model, ki so ga predstavili globalnemu trgu leta 2012, se je imenoval RBX1. Njegova radikalna drugačnost je hitro utrdila njihov položaj na globalnem trgu. Od prve prodaje naprej, se je sprožil strasten neustavljiv tok razvoja. Medtem ko od prvih začetkov razvoja platišč mineva 18 let, pa podjetje Rotobox prav letos praznuje deseto obletnico obstoja. Z Gregorjem Bizjakom smo se pogovarjali o najboljših platiščih za motorje, uspehih podjetja Rotobox, skrivnostih, ki so jim omogočile, da so pometli s konkurenco, ter o ciljih za prihodnost.

Na letošnjem tekmovanju WEBSI ste prejeli kar dve nagradi. Kateri? S katerima projektoma ste se prijavili na tekmovanje in zakaj?

Zmagali smo v dveh kategorijah, in sicer Avtomobilizem in Digitalna orodja. V kategoriji Spletna mesta in Spletne trgovine pa smo prejeli drugo nagrado. Na tekmovanje nas je prijavilo podjetje Sumo Tech, ki je tehnično izvedlo našo novo spletno stran. Prijava sicer ni bila načrtovana, zato smo nagrade še toliko bolj veseli.

Ste ob prijavi pričakovali, da boste prejeli nagradi? Kaj vam pomenita nagradi iz sveta digitalnega marketinga?

Ne, nismo pričakovali take nagrade, smo pa opazili, da je trg zelo dobro sprejel naš 3D-konfigurator in naročila kustomiziranih platišč so močno narasla. Nagrada nam pomeni, da je ogromen trud, ki smo ga vložili v razvoj spletne strani, opažen in pohvaljen, kar daje zelo dober občutek.

Kaj v slovenskem motoprostoru predstavljajo kolesa, ki jih najdemo v vaši ponudbi?

V slovenskem prostoru predstavljajo predvsem zaposlitve tehničnega in strokovnega kadra ter dobavitelje drobnega materiala. Kupcev takih platišč pa je za zdaj v Sloveniji zelo malo, ker gre za drag izdelek.

Ali med vašimi strankami prevladujejo domači ali tuji kupci? Od kod prihaja največ naročil?

Praktično 100-odstotno izvažamo. Največ naročil je iz Japonske, ZDA in Italije.

Strankam ponujate tri vrste koles, ki jih lahko sicer konfigurirajo skladno s svojimi željami in potrebami. Kaj so prednosti posameznega tipa koles (Bullet, Boost in RBX2)?

Vsi trije modeli imajo zelo podobne tehnične karakteristike in ustrezajo istemu varnostnemu standardu pod podobnimi pogoji, tehnologije pa so različne. Gre namreč za evolucijo razvoja tehnologij. Odločitev izbora modela prepuščamo kupcu, ki se odloča pretežno na podlagi všečnosti oblike modela. Na primer, RBX2 model ima široke napere in posledično velik "pano" za grafike, za razliko od Bullet modela z ozkimi naperami, kjer poslikave sploh niso izvedljive.

Zakaj je pri kolesih za motorje pomembna sama teža koles? Kakšno vlogo ima teža na cestišču?

Lažja platišča pri motociklu bistveno spremenijo ciklistiko v smislu boljšega pospeševanja, zaviranja, nagibanja in delovanja vzmetenja. Manjša masa platišča pomeni manjšo vztrajnost pri spremembah obratov platišča in manjši žiroskopski efekt, hkrati pa kot nevzmetena masa manj obremenjuje vzmetenje.

Zakaj so karbonska vlakna tako primerna za motorna kolesa? Kaj so prednosti karbonski vlaken? Ocenjujete, da je karbon najprimernejši material? Zakaj?

Karbonska vlakna so izbira inženirjev, ko gre za najvišjo raven razmerja med nosilnostjo elementa in težo, ker so natezno izredno močna. Vgrajujejo se v kompozit s specifično smolo, ki ima popolnoma drugačne mehanske lastnosti, in tako nastane material, ki je soroden lahkim kovinam, a veliko lažji. Zmogljiva vozila zahtevajo minimalno maso in uporaba karbonskih kompozitov je tu obvezna v največji možni meri.

Koliko je za vaše stranke pomemben dizajn koles? Je to razlog, da uporabnikom ponujate tudi uporabniški vmesnik, za katerega ste pridobili tudi nagrado Websi?

Ne glede na obilo tehničnih prednosti menimo, da je dizajn v večini primerov odločilen faktor v procesu odločanja pri nakupu. Zato posvečamo temu posebno pozornost. Smo proizvajalec platišč z najvišjo stopnjo prilagodljivosti kupčevim željam globalno.

Kako si lahko vaše stranke same konfigurirajo kolesa za motorje? Kaj vse jim omogoča takšen vmesnik?

Stranka lahko standardni konfiguraciji platišča spreminja zaključni lak – standardno je svetleč, stranka lahko izbere saten, mat ali celo lak z barvnim pigmentom, potem pesto je standardno črno eloksiran aluminij, stranka pa lahko izbere eloksacijo v rdeči, oranžni, zlati, srebrni, modri, zeleni ali titan barvi, poleg tega lahko enako spreminja barvo zračnega ventila. Nato stranka lahko doda grafiko, pri čimer izbira med "wrapom" s folijo ali "paintjobom" z barvo. V naslednjem koraku lahko stranka zamenja standardne jeklene ležaje s keramičnimi ležaji v platišču in doda specifični pogonski zobnik poljubne barve.

Poleg tega smo spletno stran nadgradili tudi z modulom za vizualizacijo, ki sicer ni dostopen javnosti. Tako ponudimo stranki popolno kustomizacijo, ko lahko definira svoj lasten grafični dizajn.

Gre za zelo nišno ponudbo, kakšna je konkurenca v Sloveniji, regiji in svetu na tem področju?

Neposredna konkurenca na globalnem trgu kompozitnih motociklističnih platišč je trenutno le eno podjetje, ki je usmerjeno bolj v prvo vgradnjo. Na področju avtomobilov, kamor ravno vstopamo, pa nam konkurirajo štiri podjetja, ki so ravno tako usmerjena izključno v prvo vgradnjo.

Kako s ponudbo in tudi omenjenim uporabniškim vmesnikom izstopate pred konkurenco? Na kaj se osredotočate, kaj vam omogoča, da izstopate?

Konkurenca tega nima. Mi razmišljamo drugače in se osredotočamo na končnega uporabnika, tudi prodajo imamo naravnano v tej smeri, da se popolnoma posvetimo željam stranke. Kolektiv Rotobox je namreč ekipa predanih in veščih ljudi, ki radi ustvarjamo, razvijamo in premikamo meje tehnologije. Ponosen sem na vsakega posebej.

Zagotovo spremljate razvoj tehnologije in želje strank. Kakšni so torej cilji za prihodnost vašega podjetja? Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Si lahko obetamo nove dizajne? Morda še kakšne druge artikle?

Seveda, nenehno spremljamo trende v svetu, a moram poudariti, da tehnologije krojimo povsem sami. V razvoju imamo nove modele platišč, s katerimi bomo razširili obstoječo ponudbo še za "adventure" motocikle. Na novo pa vstopamo na avtomobilski trg, namreč trenutno zaključujemo razvoj platišč za športne avtomobile in vzpostavljamo novo proizvodno linijo.