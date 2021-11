Prvič na cesti: to je novi avtomobil predsednika Francije

V Franciji so včeraj praznovali premirje z 11. novembra 1918, ki je po štirih letih končalo prvo svetovno vojno. Na uradno slovesnost se je francoski predsednik Emmanuel Macron pripeljal s svojim novim avtomobilom uradne predsedniške flote. To sicer še vedno ni prestižna limuzina DS 9, temveč za zdaj križanec DS 7 crossback.

Številne ojačitve so vsaj po tehničnih podatkih ostale skrite. Foto: DS Automobiles

Poganja ga serijski priključnohibridni pogon s sistemsko močjo 221 kilovatov (300 "konjev") in 520 njutonmetri navora. Vgrajena baterija s kapaciteto 13,2 kilovatne ure omogoča pri serijskem avtomobilu doseg od 50 do 60 kilometrov, podatki za Macronov predsedniški avtomobil pa niso znani. Dodatne ojačitve in neprebojni oklep seveda povečata maso in ta ima neposreden vpliv na električni doseg vozila.

V primerjavi s serijskim DS 7 crossbackom so predsedniškemu medosno razdaljo povečali za 20 centimetrov, tako da je zdaj avtomobil dolg 4,79 metra. Avtomobil je dobil še nekaj malenkosti, kot so zunanja držala za zastavice in utripajoče luči, v notranjosti pa so zadaj namestili dva posamična sedeža.

Medosje je pri predsedniškem vozilu podaljšano za 20 centimetrov. Foto: DS Automobiles

Zadaj namesto klopi dva posamična sedeža in več prostora za noge Foto: DS Automobiles

Foto: DS Automobiles

Foto: DS Automobiles

Foto: DS Automobiles

Foto: DS Automobiles