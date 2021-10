Dovolj “hud” za francoskega predsednika, kaj pa za Slovence?

DS 9 je trenutno najbolj prestižna francoska avtomobilska limuzina. Naslednik originalnega DS iz petdesetih let in tudi citroena C6 stavi na prestiž, kakovostne materiale in elektrificirane pogone. V Sloveniji tekmeci predvsem Lexus in Volvo, trgovci bi jih radi letno prodali od osem do deset.

Avtomobile DS 9 izdelujejo na Kitajskem, prav zaradi logističnih težav pa dobave prvih vozil tudi nekoliko zamujajo. Foto: Gregor Pavšič V Ljubljani smo včeraj predpremierno videli novo prestižno francosko limuzino DS 9. Avtomobil se z nekaterimi linijami spominja originalne in za svoje čase tehnično napredne limuzine DS, obenem pa bodo zdaj Francozi vendarle dobili pravo premijsko limuzino najvišjega razreda.

Tako se bo tudi francoski predsednik, tako Emanuel Macron kot njegovi nasledniki, lahko vozil prav z njo. Nekdanjega citroena C6, ki pa je bil že takrat dejansko bližje poreklu DS kot Citroena, na cestah ni že dobro desetletje.

Skoraj petmetrska limuzina je polna prestiža in zanimivih podrobnosti

Trgovci pravijo, da so bili prav kupci citroena C6 zelo zvesti in da imajo svoje avtomobile še danes. Nekateri med njimi čakajo naslednika in ta je prispel znotraj nove znamke DS. Limuzina je dolga skoraj pet metrov in ima 2,9 metra medosne razdalje. S kombinacijo prestiža, zanimivih podrobnosti in napredne pogonske tehnologije bo DS 9 ponudil zanimivo premijsko alternativo uveljavljeni nemški trojici.

Najbolj neposreden tekmec se zdi Lexus, ki podobno veliko pozornosti namenja podrobnostim, kakovosti materialov in obrtniški izdelavi, le da gre avtomobilsko za nasprotje francoskega šarma in japonske prefinjenosti. Konkurenca je kajpak Volvo, prav tako tudi znamke, kot so Jaguar in Land Rover.

Notranjost je prestižna in polna zanimivih podrobnosti, prav tako tudi modernih tehnoloških dodatkov. Foto: Gregor Pavšič

Cene avtomobila za slovenski trg še niso znane. Foto: Gregor Pavšič

Peter Horvat, direktor znamke DS v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

"Ta avtomobil prodajno ni najpomembnejši, toda za položaj znamke mora imeti ta tudi limuzino najvišjega razreda. Letno bi jih radi v Sloveniji prodali od osem do deset. Avtomobile imamo na zalogo že naročene, le da je zaradi logističnih težav ob prevozu iz tovarne na Kitajskem prišlo do manjše zamude. V tem primeru niso krivi polprevodniki," je pojasnil Peter Horvat, direktor znamke DS v Sloveniji.

V Ljubljani so odprli tudi poseben DS Store, to je namenski prodajni salon, ki je tako kot znamka povsem ločen od Citroena. Podoben najbližji salon je v madžarski Budimpešti.

V središču pozornosti priključni hibridi, na dolgi rok elektrika

Za kupce v Sloveniji so najprej naročili priključnohibridne različice. Za zdaj bo mogoče dobiti tudi zgolj bencinski pogonski motor, ki pa se bo pri tej znamki kmalu poslovil. Prihodnost DS je namreč električna ali vsaj elektrificirana.

Model e-tense poganja kombinacija bencinskega motorja in 80-kilovatnega elektromotorja. Tega so integrirali v osemstopenjski samodejni menjalnik. Sistemska moč pogona je 225 "konjev". Pozneje bosta na voljo tudi različici s sistemsko močjo 250 in 360 "konjev" (štirikolesni pogon).

Kaj zmore le z uporabo elektromotorja?

Litij-ionska baterija ima kapaciteto 11,9 kilovatne ure, po standardu WLTP zmore na elektriko prevoziti od 40 do 50 kilometrov. Najvišja hitrost pri uporabi le elektromotorja je 135 kilometrov na uro. V avtomobil so vgradili 7,4-kilovatni polnilec, kar je za priključnega hibrida že visoka moč polnjenja. Na domači ali javni polnilnici je baterija polna v uri in pol.

Na manjših avtomobilskih trgih so tovrstni saloni DS Store prej izjema kot pravilo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na velikih digitalnih merilnikih tudi prikaz tehnologije nočnega vida. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

DS 9 ima tako imenovane "potopne" kljuke. Foto: Gregor Pavšič