Prvi Volvov “kombi”: razkrili so notranjost #foto

Volvo je v polnosti razkril notranjost in tehnične podrobnosti svojega prvega enoprostorca z imenom EM90. Na katerih trgih poleg Kitajske ga bodo še prodajali za zdaj ni znano.

Volvo se po desetletjih svojih uspešnih karavanov, limuzin in športnih terencev zdaj prvič podaja tudi med enoprostorce. Tak je namreč model EM90, ki ga je Volvo izdelal na Geelyjevi platformi - tehnično si osnovo deli z zeekrom 009, od katerega pa se oblikovno precej razlikuje.

Foto: Volvo

EM90 je šestsedežnik, ki ima elektronsko pomično srednjo vrsto sedežev in tudi električna drsna stranska vrata. V drugi vrsti sta prava “fotelja”, zadnja vrsta sedežev pa je bolj klasična. Sedeža v drugi vrsti nudita tudi ogrevanje in hlajenje, mogoče je spreminjati naklon naslonjala, na voljo je tudi zložljiva mizica in posamičnimi paneli na dotik za spreminjanje klimatske naprave ter še nekaterih funkcij.

V notranjosti izstopa 15,4-palčni zaslon na sredinski konzoli pred voznikom, ob tem pa še 15,6-palčni zaslon obešen na strop za potnike zadaj. Nanj bo mogoče projecirati tudi vsebino z mobilnih naprav.

Foto: Volvo

Vozilo poganja 200-kilovatni elektromotor, ki omogoča pospešek do 100 kilometrov na uro v 8,3 sekunde. Kapaciteta baterije znaša kar 116 kilovatnih ur. Po kitajskem merilnem standardu CLTC bo doseg do 738 kilometrov. Čas polnjenja od 10 do 80 odstotkov naj bi bil na dovolj zmogljivi polnilnici pod 30 minutami. Baterija bo omogočila tudi dvosmerno polnjenje oziroma sistem V2L za polnjenje zunanjih porabnikov.

Volvo bo EM90 najprej ponudil na Kitajskem, kjer je za zdaj povpraševanje po prestižnejših enoprostorskih vozilih največje. Skladno s prodajnim potencialom bodo nato EM90 pripeljali še na druge trge, med njimi tudi v Evropo. Neposredni tekmec EM90 bo tudi novi lexus LM.

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo