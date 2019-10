Prvi volvo, ki ne potrebuje bencina ali dizla #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volvo nadaljuje pot elektrifikacije svojih modelov. XC40 recharge je prvi popolnoma električni avtomobil te znamke, ki jih bodo v naslednjih petih letih razvili prav pet. Leta 2025 si Volvo želi doseči prek električnih avtomobilov polovico svoje prodaje, ostali del bodo predstavljali priključni hibridi.

Kaj zmore električni XC40?

XC40 recharge (to bo oznaka za Volvove električne avtomobile) ima štirikolesni pogon. V avtomobilu sta torej dva elektromotorja s sistemsko močjo dobrih 400 'konjev'.

Kapaciteta baterije znaša 78 kilovatnih ur, kar po standardu WLTP obljublja doseg 400 kilometrov. Moč polnjenja bo prek izmeničnega toka AC 11 kilovatov, prek enosmernega toka DC pa do 150 kilovatov.

Največja razlika je pričakovano v masi

Kljub električnemu pogonu je avtomobil zelo podoben tistim XC40 z bencinskim motorjem. Še najbolj opazna je zakrita sprednja maska. Dolžina in širina avtomobila sta enaka, le oddaljenost od tal je pri električni različici za 3,6 centimetra manjša. Prav tako so morali zmanjšati tudi prostornino prtljažnika in sicer z 460 na 413 litrov.

Dodali pa so lahko 31 litrov prostornine manjšega 'frunk' prtljažnika v sprednjem delu vozila. Še največja razlika bo v masi. Klasični XC40 ima maso pod 1,5 tone, električni pa 2.150 kilogramov.

To bo tudi prvi volvo z novim infozabavnim sistemom, ki so ga pri Volvu razvili skupaj z Googlom. Uradne cene še niso znane.

