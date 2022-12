Prodajni prvaki: eden izstopa, štirje že dvakrat na vrhu

Štirje avtomobili - volkswagen golf, volkswagen T-roc, peugeot 208 in tesla model Y - so bili letos v Evropi prodajno najuspešnejši vsaj v dveh različnih mesecih. Skupno se z 199 tisoč novimi kupci letna zmaga obeta peugeotu 208.

Na letni ravni se naziv najbolje prodajanega avtomobila obeta peugeotu 208. Do konca novembra so jih prodali že več kot 193 tisoč, kažejo podatki analitične družbe Dataforce. Drugo mesto drži dacia sandero s prodajo 180 tisoč vozil. Sandero ima ob tem pred zadnjim mesecem približno 16 tisoč vozil prednosti pred volkswagen T-rocom, ki pa ima še zelo majhno razliko do volkswagen golfa.

Dacia sandero bo letos v Evropi osvojila prodajno drugo mesto. Foto: Gašper Pirman

V novembru je bila na vrhu evropskih prodajnih lestvic spet tesla model Y. V tem mesecu so jih v Evropi dobavili 19.144. Tesla ima v Evropi še naprej velik delež dobav iz Kitajske, zato so tudi velika nihanja v številu predanih vozil. Septembra so bii že na prvem mestu v Evropi, nato so oktobra izpadli iz prve petdeseterice, zdaj so spet na vrhu. Teslin vodilni avtomobil je na letni ravni sicer šele skupno dvajseti.

Na drugem mestu je bila novembra dacia sandero s 18.746 vozili, tretji pa toyota yaris z 17.309 novimi kupci.

Deset najbolje prodajanih v letu 2022 (januar-november):

prodaja 2022 Peugeot 208 193 tisoč Dacia Sandero 180 tisoč VW T-roc 164 tisoč VW Golf 162 tisoč Toyota Yaris 155 tisoč Opel Corsa 150 tisoč Dacia Duster 133 tisoč Citroen C3 133 tisoč Hyundai Tucson 132 tisoč VW Tiguan 130 tisoč

vir: Dataforce

Golf ni več prodajni kralj Evrope, trenutno je znotraj Volkswagnove znamke uspešnejši tudi model T-roc. Foto: PRIMA

Štirje na vrhu po dvakrat, peugeot edini trikrat

Na mesto prodajnega zmagovalca meseca se je letos uspelo zavihteti šest različnih avtomobilom, štirje od teh so bili najboljši v dveh posameznih mesecih. Po dvakrat so bili najuspešnejši VW golf, tesla model Y, volkswagen T-roc in peugeot 208, po enkrat pa dacia sandero in tesla model 3.

mesečni prodajni prvak Evrope januar Dacia Sandero februar VW Golf marec Tesla Model 3 april Peugeot 208 maj Peugeot 208 junij Peugeot 208 julij VW T-roc avgust VW T-roc september Tesla Model Y oktober VW Golf november Tesla Model Y

vir: Dataforce