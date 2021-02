Prodaja novih avtomobilov v Sloveniji - januar 2021

Lani januarja je bila prodaja avtomobilov v Sloveniji še nemotena, tudi o prihajajoči epidemiji covid-19 se je svitalo le redkim. Trgovci so tako na bruto trgu prodali 4.391, lani januarja pa 6.216 novih avtomobilov. Padec je 29,3-odstoten, raven mesečne prodaje pa je precej boljša kot decembra 2020, ko so trgovci prodali le 2.348 novih avtomobilov. To so podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije, ki sicer predstavljajo stanje na bruto avtomobilskem trgu (vključujejo tudi izvoz).

Volkswagen pred Škodo in Renaultom

Skoraj vse znamke so doživele padec prodaje, izjema so Peugeot, Dacia in Jeep. Tudi Škoda in Audi sta bila januarja prodajno negativna za manj kot odstotek. Škoda je bila januarja celo druga med znamkami in pred Renaultom, ki je dosegel 50-odstotno nižjo prodajo kot januarja lani.

Med posameznimi modeli je bila januarja najuspešnejša škoda octavia, sledila sta ji renault clio in volkswagen T-cross.

Prvih 20 avtomobilskih znamk v Sloveniji - januar 2021

januar 2020 januar 2021 razlika (%) 1. VOLKSWAGEN 1116 790 -29,21 2. ŠKODA 747 742 -0,67 3. RENAULT 872 428 -50,92 4. PEUGEOT 293 360 22,87 5. DACIA 218 224 2,75 6. CITROEN 281 220 -21,71 7. HYUNDAI 329 216 -34,35 8. FIAT 343 153 -55,39 9. SEAT 231 140 -39,39 10. NISSAN 149 132 -11,41 11. BMW 140 118 -15,71 12. TOYOTA 273 116 -57,51 13. JEEP 42 114 171,43 14. AUDI 109 108 -0,92 15. FORD 126 106 -15,87 16. MERCEDES-BENZ 143 93 -34,97 17. KIA 250 86 -65,60 18. SUZUKI 132 58 -56,06 19. MAZDA 79 37 -53,16 20. VOLVO 40 28 -30,00

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije