Prizori z relija na Hrvaškem: favoriti osvojili veliko točk #video

Hrvati so letos že 48. organizirali svoj najstarejši reli Delta, ki je bil že v nekdanji Jugoslaviji ena treh najbolj znanih prireditev. Z več kot 150 kilometri hitrostnih preizkušenj je bil ena najdaljših preizkušenj v letošnjem državnem prvenstvu, vozili pa so tudi po trasi aprilskega relija za svetovno prvenstvo. Izstopala je 31 kilometrov dolga najdaljša hitrostna preizkušnja, ki so jo včeraj peljali celo v daljši različici kot aprila najboljši vozniki relija na svetu.

Današnje dolžine Delte so sicer precej krajše kot je bilo še v devetdesetih, ko je tam na primer že dirkal Darko Peljhan. Leta 1995 je imel reli na primer 28 hitrostnih preizkušenj (ta konec tedna osem) v skupni dolžini kar 331 kilometrov, kar je danes dolžina relijev za svetovno prvenstvo. Tekmovalci so svoje dirkalnike lahko servisirali kar ob cesti in niso imeli namenske servisne cone, zato so tudi lahko izpeljali toliko hitrostnih preizkušenj. Kar štiri so bile daljše od 30 kilometrov.

Rok Turk je bil tudi tokrat neulovljiv. Foto: Gregor Pavšič

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta reli dobila kljub nekaj zapletom. Imela sta težave z amortizerjem in prebito pnevmatiko, ki sta jo menjala na najdaljši 31-kilometri preizkušnji. Kljub temu sta uspela zmagati tudi v skupni razvrstitvi relija in tako osvojila zmago za FIA reli pokal. Turk je brez najresnejšega tekmeca Dušana Borkovića (škoda fabia rally2) ostal že na drugi preizkušnji, Avstrijec Simon Wagner s slovensko sovoznico Pio Šumer pa z dvokolesno gnanim dirkalnikom seveda ni bil kos Turku.

“Dobro je bilo tako dolgo dirko izkoristiti za spoznavanje dirkalnika. Imela sva srečo, da sem lahko preizkusil več različnih stvari, zato so tudi časi nekoliko nihali. Žal se je zgodila poškodba platišča, ki je povzročila prazno pnevmatiko, a se je izšlo za zmago. Dirka je bila zelo dobra in težka. Od zunaj je marsikaj videti enostavno, toda na cesti je vseeno veliko težje. Ali si v boju za zmago sam ali pa jih je več, do cilja je treba priti brez večjih napak,” je reli ocenil Turk.

Najhitrejši posadki v slovenskem DP: Grossi-Berlot in Turk-Kacin. Foto: Gregor Pavšič

Odlične vožnje Marka Škulja v Diviziji 2. Foto: NoStint Media

Grossi je tokrat spet vozil svoj lanski dvokolesno gnani dirkalnik. Foto: Gregor Pavšič

V slovenskem prvenstvu voznikov je drugo mesto osvojil Marko Grossi (peugeot 208 rally4), med sovozniki pa Šumerjeva. Grossi se je tokrat presedel iz hyundaija i20 R5 v svoj lanski peugeot in zelo težko ter naporno dirko zmagal tudi s pravo taktiko. Na osmih preizkušnjah je le na eni postavil najboljši čas, a to je zadoščalo za zmago.

“Česa takega pred leti še ne bi znal. Imel sem tudi nekaj sreče, da nisem prebil pnevmatike na istem mestu kot Turk. Vedel sem, da bodo tekmeci napadli in da bo zato velika verjetno prebitih pnevmatik. Sam sem se izognil vsem težavam, v zadnjem delu relija pa sem le še pazil,” je povedal Grossi.

Škulj odnesel točke vsem glavnim tekmecem

Če je Grossi dobil le eno preizkušnjo od osmih, jih je Mark Škulj (ford fiesta rally4) kar šest. Odlično je začel z relijem, toda na dveh preizkušnjah prebil dve pnevmatiki in zaostal več kot tri minute. Do konca relija se je v razvrstitvi divizije II vrnil na drugo mesto, kar je Škulja odlična bera točk. Grossi letos namreč vozi večinoma štirikolesno gnani dirkalnik in Škulju ni nevaren za naslov državnega prvaka.

Na drugi strani sta prav na Delti, kjer so se osvojene točke pomnožile s koeficientom 1,5, odstopila Grega Premrl (peugeot 208 rally4) in Nik Prunk (peugeot 208 rally4). Premrl je kot glavni Škuljev tekmec v prvenstvu poškodoval hladilnik, Prunk pa je zletel s ceste. Čeprav je imel veliko tehničnih težav s pregrevanjem motorja, je bil v diviziji II četrtega mesta vesel tudi Jan Medved (ford fiesta rally4).

Najhitrejša v diviziji I - Martin Čendak in Domen Slejko (oba opel adam cup). Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V skupni razvrstitvi slovenskega DP je za Turkom in Grossijem tretje mesto osvojil Aleš Zrinski (ford fiesta R5), ki je uspel postaviti med Slovenci najboljši čas na prvi izvedbi najdaljše preizkušnje.

V diviziji I je bil zanesljivo najhitrejši Martin Čendak (opel adam cup), ki je bil tudi odličen osmi skupno za slovensko DP. V diviziji I sta do cilja pripeljala še Domen Slejko (opel adam cup) in Bojan Velkavrh (VW polo), v diviziji III je na reliju kot edini nastopil Matic Humar (renault clio RS).

Darko Peljhan se še dobro spomni bistveno daljših relijev Delta v devetdesetih letih. Foto: Gregor Pavšič

Mariborčanka Pia Šumer je sovoznica Avstrijca Simona Wagnerja. Foto: Gregor Pavšič