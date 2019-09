Prisilni dopust za Srbe: v Kragujevcu lani delali le 150 dni

Fiatova tovarna v Srbiji je ponovno ustavila proizvodnjo in prisilni dopust bo trajal vsaj do začetka oktobra. Lani so imeli le 150 delovnih dni, v katerih so izdelali 60 tisoč vozil.

Nekdanja Zastavina tovarna v Kragujevcu sodeluje s koncernom Fiat Chrysler (FCA) in izdeluje njihov avtomobil fiat 500 L. Po poročanju srbskih medijev so tam spet ustavili proizvodnjo. Predvidoma se bo nadaljevala v začetku oktobra. Po razlagi sindikata zaposlenih je vzrok v usklajevanju proizvodnje s povpraševanjem po avtomobilu.

Za teden dni so podaljšali že avgustovski kolektivni dopust

Enak prisilni dopust so imeli zaposleni že konec avgusta. Po kolektivnem dopustu so zaposleni doma ostali še okrog sedem dni. Razlog je bil v manjšem povpraševanju po fiatu 500 L.

V tovarni v Kragujevcu je zaposlenih okrog tri tisoč ljudi. Lani so imeli komaj 150 delovnih dni in v tem času so izdelali okrog 60 tisoč avtomobilov. Večkrat so se že pojavili namigi, da bi lahko FCA tudi ustavil svoje sodelovanje s Srbijo.



To se je začelo leta 2008, ko so podpisali desetletno sodelovanje. Lani so ga podaljšali še za pet let. Srbska država ima v skupnem podjetju 33-odstotni delež, v samo tovarno pa so do zdaj vložili okrog 1,3 milijard evrov.