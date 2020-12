Primer dobre prakse: zaposlenim tisoč evrov covidnega bonusa

Leto se počasi približuje koncu, a težavam, povezanim s koronavirusom, ni videti konca. Prodaja avtomobilov pada, zaslužki se zmanjšujejo in vložki v nove tehnologije povečujejo. Kljub temu so se pri Daimlerju odločili, da bodo vsem 160 tisoč zaposlenim v podjetju prostovoljno izplačali tisoč evrov denarne nagrade.

Do bonusa vsi zaposleni v Nemčiji

Daimler bo vsem zaposlenim v Nemčiji izplačal tisoč evrov enkratne denarne nagrade. S tem želijo pomagati zaposlenim premagati osebne in ekonomske težave, ki jih prinašata nošenje maske in delo od doma. "V tem neverjetnem letu smo lahko v podjetju vedno računali na fleksibilnost in požrtvovalnost zaposlenih," je dejal Wilfried Porth, vodja osebja pri Daimlerju.

Kot že omenjeno, so do bonusa upravičeni vsi zaposleni podjetij Daimler, Mercedes-Benz, Daimler Truck in Daimler Mobility, ki so zaposleni v Nemčiji. Skupaj bo tako nagrado prejelo okoli 160 tisoč zaposlenih, Daimler pa bo za finančno pomoč oštel skoraj 160 milijonov evrov.