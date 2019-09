Priključek na gorenjski avtocesti znova prevozen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priključek Kranj zahod je bil zaradi del zaprt od 9. septembra do danes. Predvidoma v soboto, 28. septembra zjutraj, pa bo Dars zaprl priključek Podtabor v smeri Avstrije. Zaprta bosta izvoz proti Tržiču in uvoz iz smeri Tržiča proti Avstriji, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Odprta ostajata odseka iz smeri Tržiča proti Kranju in iz smeri Jesenic proti Tržiču.