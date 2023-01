Prihodnost Peugeota: že letos prvi z nove platforme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serijski modeli se bodo oblikovalsko zgledovali po konceptu inception. Foto: Peugeot Kot smo napovedali že ob razkritju koncepta inception, se Peugeot pripravlja na precej resnejši pristop k področju električnih avtomobilov. Do zdaj so te izdelali na isti platformi kot vozila s termičnimi motorji, že letos pa bodo razkrili prvi model z namenske Stellantisove platforme SLTA medium. Ta bo omogočila večje dosege, boljši prostorski izkoristek in predvsem uporabo naprednejše tehnologije.

Ta prvi model bo električni e-3008, Peugeot ga bo razkril še letos. Temu bo sledil še nekoliko večji model e-5008, ki bo nastal na isti platformi. Pri e-3008 bodo prvič uporabili tudi sistem dvojnega elektromotorja in s tem štirikolesnega pogona.

Peugeoti tudi kot samopolnilni hibridi

Poleg napovedanih električnih novosti bo Peugeot že letos za svoje modele predstavil tudi možnost samopolnilnih hibridnih sistemov. Ta bo po navedbah proizvajalca porabo goriva zmanjšal za 15 odstotkov, več kot polovico časa pa bo motor lahko deloval le v električnem načinu.

Podobne sisteme že poznamo pri nekaterih drugih proizvajalcih, na primer pri Toyoti in Fordu. Samopolnilni pogon pri Peugeotu bosta sestavljala 100- oziroma 136-"konjski" bencinski motor in dodatni 21-kilovatni električni motor. Ta hibrid bo na voljo za modele 208, 2008, 308, 3008, 5008 in 408.