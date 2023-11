Prihod v Evropo napovedali še eni Kitajci #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Changan in znamka Deepal

Deepal je del avtomobilskega proizvajalca Changan. Po besedah njihovega izvršnega direktorja Deng Chenghaoja si želijo prihodnje leto globalno prodati okrog 450 tisoč elektrificiranih avtomobilov.

Changan eden štirih največjih državnih avtomobilistov

Changan sodi med štiri največja državna avtomobilska podjetja na Kitajskem - poleg FAW, SAIC in Dongfenga. Je tudi avtomobilski razvojni partner v skupnem podjetju s Huaweijem, ki se želi iz sveta mobilnikov preseliti tudi na avtomobilski oder. Prav zadnji teden sta sklenila partnerstvo za nove projekte. Changan ima sicer poleg znamke Deepal tudi znamki Avatr in Qiyuan, prav tako je postal tehnični partner pri postajah za zamenjavo baterij z družbo Nio.

Čaka jih večkratni preskok v obsegu proizvodnje

Deepal je kot znamka stara šele dve leti. Letos so na Kitajskem do konca oktobra prodali dobrih 102 tisoč avtomobilov. Do konca leta jih bodo predvidoma prodali oziroma izdelali 150 tisoč - preskok na željenih 450 tisoč že v prihodnjem letu bo torej velik preskok.

Trenutno ponujajo električno limuzino SL03, ki je ob tem na voljo tudi v različici s podaljševalnikom dosega in pogonom na vodikove gorivne celice. Deepal ima tudi športni terenec S07. Za zdaj po navedbah kitajskih medijev še ni znano, s katerimi avtomobili bo Deepal odšel na globalne trge in kako hiter bo poskus prodora tudi v Evropo.