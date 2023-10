Prihajajo spremembe? Ambiciozni Kitajci v Evropi niso zadovoljni.

Nio je v Evropo prišel leta 2021, ko je začel avtomobile prodajati na Norveškem. Lani so nato prodajo začeli tudi v Nemčiji, pa na Nizozemskem, Švedskem in Danskem. V prvih devetih mesecih letošnjega leta so v Evropi prodali 1.619 avtomobilov, je poročal Reuters in se skliceval na podatke analitične družbe Dataforce. Prodajni izkupiček je 84 odstotkov višji, kot je bil v tem času lani.

Zaposlujejo tudi v naših sosednih državah

Nio se želi širiti tudi v druge evropske države. Sodeč po objavah na družbenem omrežju LinkedIn zaposlujejo v Avstriji, Franciji, Italiji, Švici in na Madžarskem. Pri naših vzhodnih sosedih bodo imeli tudi tovarno za gradnjo postaj za hitro menjavo avtomobilskih baterij. Nio ima trenutno v Evropi šest razstavnih salonov, skupno po vsem svetu pa 137. Po besedah Qin Lihonga, predsednika družbe, s prodajo v Evropi niso zadovoljni.

Čeprav Nio ostaja zvest politiki neposredne prodaje prek interneta, naj bi po neuradnih navedbah Reutersa lahko stopili tudi v stik z evropskimi avtomobilskimi trgovci in pospeševali prodajo tudi prek klasične prodaje v trgovskih salonih. Prodajno mrežo bi lahko izkoristili tako za trenutne modele znamke Nio kakor tudi za projekt Firelfly, ki predstavlja njihovo cenejšo znamko avtomobilov – z njo naj bi Nio v Evropo prišel po letu 2025.