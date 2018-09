Prihaja dan, ko bo Hyundai ujel Mercedes?

Kaj iz vidika posla za tradicionalne proizvajalce pomenijo novi električni avtomobili in ali se bodo po njihovi zaslugi razlike med premium in "ljudskimi" znamkami še dodatno zmanjšale? Bo z njimi racionalni pogled na avto pomembnejši ali bo halo učinek postal še pomembnejši?

Trajalo je pet let, da so avtomobilski proizvajalci prodali prvi milijon električnih avtomobilov, a zadnji milijon jim je uspelo prodati v le pol leta. V teh dneh bodo po podatkih Bloomberga registrirali peti milijon električnih vozil.

Mercedes je pri potencialu EQ C še previden

Ta kljub astronomski rasti prodaje pomeni le majhen del vseh letno izdelanih in prodanih osebnih avtomobilov. Samo Mercedes-Benz, ki je pred dvema dnevoma na Švedskem predstavil svoj prvi električni crossover EQ C, jih letno proda 2,5 milijona.

Zanje je danes električni avto nujna naložba v smer, ki se zdi iz vidika alternativnih pogonov najbolj verjetna. EQ C zanje tudi ni zadnji tak avto. Ameriška Tesla odlično prodaja premium električne limuzine in crossoverje, prav tako tudi nekoliko cenovno dostopnejši model 3. Tesla je nedavno presegla mejo milijon izdelanih električnih avtomobilov. "Čas za vstop v električni svet je danes pravi, a vsaj sprva bo delež v naši prodaji majhen," je na Švedskem razmišljal Robert Lešnik, ki je zrisal zunanje linije EQ C.

Mercedesov EQ C je resnično drugačen, a nikakor ne oblikovno drzen. "Tudi BMW je začel električne avte oblikovati drzno, a se je nato pri X3 potegnil nazaj," opozarja Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedesu. Foto: Reuters

Pol rasti prodaje novih avtomobilov poganja elektrika

Prodaja novih osebnih avtomobilov na letni ravni na štirih največjih trgih (Kitajska, Severna Amerika, Evropa in Japonska) naraste v povprečju za 1,15 milijona vozil. Od tega jih je bilo v zadnjem takem obdobju 565 tisoč električnih. Pol rasti novih vozil tam torej že poganja elektrika. Ključna je predvsem Kitajska, kjer danes prodajo polovico vseh teh električnih vozil.

Trije med petimi največjimi proizvajalci avtomobilov pravega električnega programa še nimajo

Vsi proizvajalci pri razvoju električnih vozil niso izbrali enake taktike in tudi ne hitrosti. Dva največja avtomobilska proizvajalca danes serijskega električnega programa pravzaprav nimata. Toyota stavi na hibridno tehnologijo, Volkswagen pa bo pravo znamko električnih vozil (današnji VW e-golf je le začasna rešitev) vpeljal šele čez dve leti. Tudi Ford danes še nima pravega avtomobila za elektromobilnost.

Lahko prihod električnih vozil celo spremeni razmerja med največjimi avtomobilskimi proizvajalci?

Notranjost "ljudskega" električnega crossoverja ni na ravni premium tekmecev, a počutje v hyundai koni je prav tako zelo dobro. To velja tudi za položaj za volanom. Foto: Hyundai

Kompromisi odpadejo: Hyundai kona electric bo prvi celovit električni avto

Ko smo v Stockholmu sedeli v novem EQ C, smo namreč razmišljali o Hyundaiju. Korejska avtomobilska znamka je skupaj s sestrsko Kio eden od največjih proizvajalcev avtomobilov na svetu, ki kakovostno zelo hitro raste in je zato vse uspešnejša tudi v Evropi. Hyundai bo že letos jeseni na trge poslal svoj crossover kona electric, ki je dobil zelo dobre prve ocene, tudi nas je avto ob sicer za zdaj le statičnem preizkusu navdušil. To sicer ni zelo prostoren avto (kompaktni crossoverji taki pač niso), toda notranjost, položaj za volanom in tehnične podrobnosti prepričajo. Kona ima tudi velik doseg, bo cenovno smiselna in obenem jo bo mogoče hitro polniti. V Angliji bo predvidoma za tisoč funtov dražja od trenutno najbolje opremljene kone s štirikolesnim pogonom.

Tehnični podatki – mercedes EQ C in hyundai kona electric

Mercedes EQ C Hyundai kona electric Dolžina: 4,7 m 4,1 m Medosna razdalja: 2,8 m 2,6 m Prtljažnik: okrog 500 l 332 l Moč motorja: 300 kW 150 kW Pogon: 4x4 Spredaj Kapaciteta baterije 80 kWh 40/64 kWh Polnjenje AC 7,2 kW 7,2 kW Polnjenje DC: 115 kW 80 kW

Tudi Audijev električni crossover oblikovalsko ne bo drastično odstopal od uveljavljenih oblikovalskih linij te znamke. Foto: Audi

Medtem ko Mercedes v EQ C povzema že videne tehnične rešitve iz ostalih mercedesov, bo Audi v e-trona quattro vpeljal zanimivo novost - digitalna vzvratna ogledala. Foto: Audi

Premium vozila iščejo halo učinek, "ljudski" električni avti racionalni izračun

Mercedes-Benz se bo za kupce premium vozil boril najprej s Teslo, potem pa tudi z Audijem, BMW in Jaguarjem. Pri teh vozilih in kupcih bo velikega pomena prestiž. Voziti prvega električnega mercedesa, audija ali BMW je torej nekaj, kar presega racionalen pogled na lastništvo električnega avtomobila.

Kot smo pisali že ob našem testu novega nissana leafa, je danes električni avto za določen krog uporabnikov tudi finančno zelo zanimiv. Slovenija pri tem izstopa zaradi majhnih razdalj, ugodnega reliefa, vse boljše polnilne infrastrukture in tudi finančnih ugodnosti države. Temu prištevamo še zelo poceni elektriko in državne načrte o zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida v prometnem sektorju, ki jih od nas zahteva Evropska unija. Zaradi njih se pogoji za nakup električnih vozil ne bi smeli kmalu znatno poslabšati.

Kdor torej vozi veliko, vsaj od 100 do 200 kilometrov na dan, in lahko baterijo polni ponoči doma, bo sam izračunal, ali se splača. Privlačna ni le subvencija 7.500 evrov, temveč mnogo nižji strošek za prevoženi kilometer in tudi cenejše vzdrževanje. Mirnejšo in z manj stresa obarvano vožnjo je težko opredeliti iz vidika številk.

Tesla dobiva prve resne tekmece, a obenem beleži zelo dobre prodajne rezultate. Avgusta so letos že presegli mejo 100 tisoč prodanih električnih vozil. Foto: Reuters

Električna kona je pisana na kožo Slovencem, toda koliko jih bodo sploh lahko dobili?

Kona electric bo približno pol cenejša od premium električnih crossoverjev. V primerjavi z EQ C je pol metra krajša, a bo imela večji doseg. Po razpadu sodelovanja med General Motorsom in Oplom (opel ampera-e) bo kona zares prvi električni avtomobil za vsakdanjo uporabo in vlogo prvega družinskega avtomobila. Spada v razred kupcev, ki nočejo le halo avtomobila in za katere je racionalnost pomembna. Temu zgledu bo kmalu sledil tudi leaf z večjo baterijo, prav tako Hyundaijev ioniq.

Danes boste zaman iskali avtomobilskega trgovca omenjenih znamk, ki bi imel na zalogi svoj električni avto. Povpraševanje je večje od ponudbe. Nissan in Hyundai bosta električne avte izdelovala na Japonskem oziroma v Koreji, kar prinaša težave z dobavljivostjo in kvotami za manj pomembne avtomobilske trge, kot je Slovenija. Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da bo Hyundai sprva prodal vse slovenske kone electric in s tem ponovil zgodbo ioniqa electrica.

Mercedes bo imel lastne tovarne za baterije

Ob težavah z dobavo bo na trgih, kot je Slovenija, tudi rast električnih vozil zelo počasna. Mercedes-Benz se zdi na podobne izzive danes bolje pripravljen. V nekaj letih bodo imeli globalno že osem tovarn za električna vozila in tudi proizvodnjo baterij. Izdelovali jih bodo sami in tako ne bodo odvisni od dobaviteljev.

Do leta 2022 bi lahko delež novih elektrificiranih mercedesov dosegel raven 15 odstotkov, je v Stockholmu napovedal predsednik Daimlerja Dieter Zetsche. Ob današnjih številkah to pomeni prodajo slabih 400 tisoč elektrificiranih mercedesov na leto in v te številke so torej vključeni tudi njihovi priključni hibridi.