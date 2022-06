Preveč podobno ime? Audi bo tožil Kitajce.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi je vložil tožbo proti kitajskemu proizvajalcu avtomobilov, ki naj bi s poimenovanjem svojih modelov prekršil zakone o zaščiti blagovnih znamk. Pristojne v Ingolstadtu je zmotila oznaka modelov znamke Nio in sicer nio ES6 in ES8, kar naj bi bilo preveč podobno Audijevima modeloma S6 in S8, je poročal nemški časnik Handelsblatt.

Uradnih odzivov s strani Audija in družbe Nio za zdaj še ni. Zanimivo bo videti tudi odziv na najnovejši model znamke Nio, to je ravno razkriti ES7.

Že lani na Norveškem, letos še v več evropskih držav

Nio je mlada avtomobilska znamka, ki pa je že vstopila na evropski avtomobilski trg. Lani so avtomobile začeli prodajati na Norveškem, še do konca leta pa naj bi vstopili tudi v Nemčijo, Nizozemsko, Švedsko in Dansko. Začetni prodajni model na Norveškem je bil prav električni športni terenec ES8, prvi avtomobil za nemški trg pa bo predvidoma limuzina ET7.