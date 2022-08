Presežek za četrt milijona evrov: ima tudi najširši spojler #foto

Porsche je prvič po letu 2018 predstavil športni avtomobil 911 v različici GT3 RS, ki predstavlja vrhunec zdajšnje generacije te športne ikone – v generaciji 922 različice GT2 RS predvidoma ne bo.

Več moči, krajša prestavna razmerja

Avtomobil poganja štirilitrski šestvaljni bokser motor, ki zmore 386 kilovatov (525 "konjev"). Sedemstopenjski samodejni menjalnik PDK ima krajše prestavno razmerje, iz sveta avtošporta so si inženirji izposodili sesalni sistem s posamičnimi dušilnimi loputami in togo krmiljenje ventilov. Do sto kilometrov na uro avtomobil pospeši v 3,2 sekunde in doseže najvišjo hitrost 296 kilometrov na uro.

Izboljšali so tudi zavorne zmogljivosti. Tako so premer batov v primerjavi z modelom 911 GT3 povečali s 30 na 32 milimetrov, debelina kolutov pa je bila ojačana s 34 na 36 milimetrov. Na zadnji premi so še naprej uporabljeni zavorni koluti v velikosti 380 milimetrov in štiribatne zavorne čeljusti. Opcijske keramične zavore so na sprednji premi opremljene s 410 milimetrov, na zadnji premi pa s 390 milimetrov velikimi zavornimi koluti.

Avtomobil se bo najbolje počutil na dirkališčih. Foto: Porsche

Širok zadnji zračni stabilizator, ki je širši od strehe. Foto: Porsche

Spredaj hladilnik namesto prtljažnika

Namesto dozdajšnje zasnove s tremi hladilniki novi 911 GT3 RS stavi na velik, poševno vgrajen sredinski hladilnik v sprednjem delu vozila. Nameščen je na mesto, kjer je pri drugih modelih 911 prtljažnik.

S tem so lahko novonastali vgradni prostor ob straneh uporabili za integracijo elementov aktivne aerodinamike. Novi GT3 ima dvakrat tolikšen podtlak kot predhodnik in trikrat tolikšnega kot klasični 911.

Prvič tudi sistem za zmanjšanje zračnega upora

Prvič so v serijski porsche vgradili sistem za zmanjšanje zračnega upora (DRS). Za doseganje majhnega zračnega upora in višje hitrosti na ravnih cestnih odsekih sistem DRS v določenem delovnem območju omogoča, da se s pritiskom na gumb usmerniki postavijo v položni položaj. Pri zaviranju s polno močjo iz višjih hitrosti se aktivira funkcija Airbrake: elementi usmernika na sprednjem in zadnjem delu vozila se postavijo v maksimalni položaj, s čimer ustvarijo aerodinamični zavorni učinek, ki bistveno podpira kolesne zavore.

Zadnji spojler širši od strehe

Še noben 911 do zdaj tudi ni imel tako velikega zadnjega spojlerja. Prvič je pri serijskem porscheju ta spojler širši od strehe avtomobila.

V Nemčiji bo novi 911 GT3 stal od 229 tisoč evrov, cene v Sloveniji za zdaj še niso znane.

