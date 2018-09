Presenečenje: prodajna zvezda Tesle v Parizu

Ko je Tesla lani julija začela proizvajati novi model 3, so bile v njeno tovarno v kalifornijskem Freemontu uprte oči vse avtomobilske industrije. Prvi izdelani avtomobil je šel v roke Elona Muska, nato se je začelo zapletati s proizvodnjo. Zaostanki za cilji so bili sprva astronomski, nato pa so začeli reševati proizvodna ozka grla in v zadnjih mesecih je hitrost proizvodnje izjemno poskočila. Tesla jih je letos izdelala okrog 60 tisoč, od tega le avgusta kar 17.800.

Tesla na vroč evropski avtomobilski trg

Oktobrski avtomobilski salon v Parizu bo izpustilo več uveljavljenih avtomobilskih znamk. Med njimi bo tudi najbolje prodajana evropska avtomobilska znamka Volkswagen. Na drugi strani pa v Pariz uradno prihaja Tesla, ki se je do zdaj podobnih predstavitev na klasičnih salonih izogibala. V Franciji bodo predstavili trenutno enega od najbolj vročih avtov na svetu, ki je najbolje prodajani avtomobil v ZDA in ki ga bodo prvi evropski kupci dobili prihodnje leto.

Po avtomobilskem festivalu v Goodwoodu bo to druga uradna predstavitev tesle modela 3 v Evropi.

Evropska konkurenca šele vstopa v elektromobilnost

V Teslin nov avtomobil, ki v notranjosti prinaša povsem drugačno zasnovo z enotnim velikim sredinskim zaslonom, bodo v Parizu uprte tudi oči konkurence. Audi, Porsche in Mercedes končujejo svoje prve serijske električne avtomobile, Volkswagen pa prvi velikoserijski električni avtomobil napoveduje za leto 2020.

Prvi evropski kupci jo bodo predvidoma dobili prihodnje leto. Tesla je za model 3 lani dobila več kot 400 tisoč rezervacij. Foto: Reuters

Notranjost ima le en velik zaslon na vrhu sredinske konzole. Foto: Reuters

Posebnost tesel so skrite kljuke v vratih. Foto: Reuters