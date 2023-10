Presenečenje iz Japonske: kultni terenec za prihodnost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota bo na mobilnostni razstavi v Tokiu, enem od glavnih avtomobilskih dogodkov na Japonskem, predstavila več konceptov prihodnosti. Vsi so usmerjeni v električne pogone, kar je znak, da se tudi Toyota vse bolj odločno podaja v smer razvoja naprednih električnih platform. Novo generacijo te bodo predstavili okrog leta 2026 in tudi vsi koncepti, od športnega terenca do dvosedežnega športnika, bodo prav takrat pripeljali na ceste.

Foto: Toyota

Koncept napoveduje dobrih pet metrov dolg terenec

Zadnja napoved Toyote je celo električni landcruiser. Ta kultni terenec je eden od globalno najbolj prepoznavnih modelov japonske znamke in električna različica bo prav gotovo le ena izmed izpeljank vozila v prihodnosti.

V primerjavi z najnovejšo generacijo landcruiserja, ki je oblikovno zasnovan v retro slogu, je električni koncept veliko bolj futuristično in moderno oblikovan. Koncept je dolg 5,15 metra, širok je 1,99 metra, visok pa 1,7 metra. Medosje znaša 3,05 metra. Te dimenzije napovedujejo veliko vozilo, ki presega današnjega evropskega landcruiserja.

Koncept ima tri vrste sedežev, ostalih podrobnosti pa za zdaj še ni znanih. Pri Toyoti vsaj za zdaj niso razkrili niti tipa baterij in kapacitete baterij. Japonci so sicer že napovedali, da bo njihova nova generacija baterij tanjša in energijsko učinkovitejša.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota