Prenovljena fiesta: matrični žarometi se selijo tudi v manjše modele #foto

Skupina Volkswagen je na ceste poslala prenovljenega pola in ibizo ter novo generacijo fabie, obenem sta pred kratkim na ceste zapeljala tudi novi hyundai i20 in toyota yaris. Pri Fordu niso stali križem rok in so danes predstavili prenovljeno fiesto. Še vedno bo na voljo v treh oblikah (običajna, active in ST), na seznamu opcijske opreme so prvič tudi matrični žarometi, nekateri motorji imajo zdaj vgrajen blagi hibridni pogon.

Vizualni popravki zunanjosti so diskretni, več novosti je pri novi tehnologiji in motorjih. Pomembna novost je tudi prihod matričnih LED-žarometov in zadnjih žarometov v tehniki LED. Obe svetilni kombinaciji sta združeni s črnimi dodatki, ki poudarijo športen značaj avtomobila. Tudi maska hladilnika se razlikuje med paketi opreme in različicami, pri Fordu pa ponujajo tudi športni paket ST-Line. Na seznamu paketov ne manjka niti premijsko naravnani vignale in za športne navdušence čistokrvni ST.

Motorno paleto še vedno sestavljajo samo trivaljniki

V notranjosti sta nov 12,3-palčni digitalni voznikov zaslon in nova kamera, vgrajena pod vzvratno ogledalo. Ta pomaga navigacijski napravi in voznika tudi opozori, če zapelje v narobno smer na avtocesti. Pri športnem ST so v notranjosti seveda vgrajeni športni sedeži Recaro.

ST ima po novem za deset odstotkov več navora (320 Nm), moč 1,5-litrskega trivaljnika pa ostaja enaka (147 kW). Namesto programa eco je ST dobil vozni profil track, ki ugasne sistem ESP in spremeni nekatere nastavitve avtomobila. Na seznamu dodatne opreme pri ST je tudi mehanska zapora diferenciala Quaife.

Večina se bo še vedno odločila za litrski trivaljni bencinski motor, pri katerem bodo še naprej na voljo tri različno močne različice. Močnejši dve (s 125 in 155 "konji") bosta delovali še s pomočjo blagega hibridnega pogona. Poleg ročnega menjalnika je pri nekaterih motorjih na voljo tudi sedemstopenjski samodejni menjalnik.

Fiesta je na voljo tudi kot terensko obarvana fiesta active in kot športna fiesta ST. Foto: Ford

V notranjosti so novi 12,3-palčni digitalni merilniki, ki so enaki kot tisti iz pume. Foto: Ford