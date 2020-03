Prelomen trenutek? V Bosni in Hercegovini postavili prvo polnilnico.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bosni in Hercegovini je registriranih vsega nekaj več kot trideset električnih avtomobilov, njihovi lastniki pa jih morajo polniti izključno doma. A stvari se s polžjo hitrostjo premikajo naprej, saj so v Sarajevu pred dnevi postavili prvo javno polnilnico.

Prva javna polnilnica je postavljena v podzemni garaži ob večjem trgu. Foto: Gašper Pirman

Se bo zanimanje za električne avtomobile zdaj povečalo?

Za postavitev prve polnilnice so ''krivi'' pri podjetju Porsche Sarajevo, ki sodeluje s podjetjem Hager, d. o. o. Kot so zapisali, gre za darilo prebivalcem Sarajeva, ki pa vsaj za zdaj ne kažejo zanimanja za nakup električnih avtomobilov. Polnilnico so postavili v novi podzemni garaži pri večnamenskem modernem trgu na ulici Avdage Šahinagića.

Ali bo polnilnica sploh kdaj v uporabi, je trenutno težko napovedati, saj je v državi registriranih zgolj nekaj več kot trideset električnih avtomobilov. Z razvojem infrastrukture se bo zanimanje za električna vozila seveda povečevalo, a kupna moč v državi ostaja na nizki ravni.