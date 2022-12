Preizkusil sem novi Mercedes-Benz GLC, ki vidi pod motorni pokrov

Oglasno sporočilo

Mercedes-Benz GLC se po prenovi oblikovno morda ne oddaljuje zelo močno od predhodnika, saj je bila privlačna oblika ena njegovih največjih prednosti, zato pa se pod karoserijsko pločevino skriva marsikaj novega. Foto: Matija Janežič

Pri Mercedes-Benzu se pohvalijo, da je GLC po prodaji njihov najuspešnejši športni terenec, kar gotovo podkrepi tudi podatek, da so ga, skupaj s predhodnikom GLK, prodali v več kot 2,6 milijona primerkih. Pomenljivo je tudi, da je v marsikateri evropski državi s prvega mesta izpodrinil celo temeljni model te znamke, limuzino razreda C. To gotovo kaže na spremembe v okusu evropskih kupcev, ki imajo radi športne terence ali križance, kot te tudi radi imenujemo.

Radi imajo tudi vsestranske avtomobile in pri Mercedes-Benzu poudarjajo, da je njihov novi GLC najbolj vsestransko uporaben športni terenec, če ne celo najbolj uporaben avtomobil v njihovi ponudbi nasploh. Iz napisanega torej sledi, da novi Mercedes-Benz GLC stopa v velike predhodnikove čevlje, torej so pričakovanja kupcev lahko velika. Ali jih dinamični terenec tudi izpolni?

Priložnost, da se o tem prepričam v živo, se mi je ponudila zelo kmalu po prihodu novega GLC na naš trg. Za krajši preizkus so mi zaupali odlično opremljeni Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC, različico s štirikolesnim pogonom in dvolitrskim turbodizelskim motorjem z močjo 146 kilovatov (oziroma 197 konjskih moči), ki v kombinaciji z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom velja za pogonski sklop, za katerega se bodo slovenski vozniki verjetno najbolj odločali.

Pričakoval sem dinamično vožnjo, saj je moči pod motornim pokrovom več kot dovolj za vse vozniške podvige, ob tem pa sem se želel prepričati, ali je nova generacija GLC res tako vsestranska, kot obljubljajo pri Mercedes-Benzu, in ali je avtomobil tudi zares tako udoben, kot pričakujemo od predstavnika, ki že dolga leta napoveduje avtomobilske trende.

Nepogrešljivi pripomočki, ki poskrbijo za brezskrbno vožnjo

Preizkus sem začel na avtocesti, nato pa vožnjo nadaljeval po regionalni cesti. V teh okoljih bi se moral novi GLC dobro obnesti, poleg tega je dovolj priložnosti za spoznavanje vseh asistenčnih sistemov, s katerimi je GLC dobro založen. Pri Mercedes-Benzu pravijo, da je v tem pogledu, tako kot limuzina razreda C, kar "pomanjšani razred S", saj je veliko elementov povzel po limuzinskem paradnem konju.

Takšen je na primer asistent za ohranjanje smeri, s katerim se lahko voznik med vožnjo precej sprosti, saj samodejno poskrbi, da avtomobil ostane v mejah voznega pasu, ali pa asistent za mrtvi kot, ki vas opozori, kadar se vam po sosednjem pasu približuje vozilo od zadaj. Zelo pomemben je asistent za preprečitev trka, ki vas opozarja na nevarnost nesreče in po potrebi z aktivnim posegom v vožnjo to pomaga preprečiti. Vsi delujejo učinkovito, ne le na avtocesti, ampak tudi na drugih cestah, ki od voznika zahtevajo več pozornosti, zlasti v mestu.

Visokozmogljivi LED-žarometi omogočajo več varnosti predvsem pri nočni vožnji in navdušujejo z edinstvenim markantnim videzom. Foto: Matija Janežič

Avtomobil je opremljen tudi s paketom digitalnih luči ‒ z matričnimi visokozmogljivimi LED-žarometi, ki s tem, ko pri uporabi dolgih žarometov namesto celotnega območja pred voznikom samodejno zasenčijo le območja, kjer je drugo vozilo, pešec ali prometni znaki, omogočijo optimalno osvetlitev območja pred vozilom in s tem vozniku ponoči precej izboljšajo vidljivost, s tem pa tudi varnost. Prednost samodejnih matričnih LED-luči je ta, da žarometov ni treba ročno preklapljati med dolgimi in kratkimi, zato je nočna vožnja veliko manj stresna.

Digitalizirana potniška kabina poskrbi za popolno udobje pri vsakodnevnem upravljanju

Ko sedete v novi Mercedes-Benz GLC, takoj opazite, da je v skladu z zahtevami časa popolnoma digitaliziran. Kombinacijo klasičnih merilnikov in razmeroma majhnega zaslona iz predhodnika je namreč nadomestila kombinacija dveh zaslonov in na dotik občutljivih stikal na volanskem obroču. Takšno armaturno ploščo že poznamo iz vozil razreda C, kjer smo jo že lahko temeljito preizkusili in se je izkazala za zelo intuitivno in praktično, saj lahko vse ukaze vnesete hitro, ne da bi pri tem izgubili pozornost, ki jo je nujno usmeriti na dogajanje na cesti in ob njej.

Vozniku so pri tem v pomoč predvsem stikala na volanu, ki so majhna in morda na prvi pogled malce nerodno postavljena, vendar se hitro navadite na njihovo mesto. Z njimi skozi menije potujete prav tako intuitivno kot s fizičnimi gumbi. Poleg tega se večina glavnih funkcij z velikega osrednjega zaslona ponovi tudi na zaslonu pred voznikom, torej pogleda ni treba odvračati s smeri vožnje. Upravljanje je mogoče tudi z zdaj že dobro znanim ukazom: Hey, Mercedes, s katerim lahko brez tipkanja po zaslonih upravljate navigacijo, izberete najljubšo radijsko postajo ali pokličete prijatelja. Vse to povezuje intuitivni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX, ki omogoča tudi povezavo z mobilnim telefonom, predvsem pa pomaga z obogateno resničnostjo, ki pri prikazu navigacije pomaga z grafičnimi napotki in te tudi vključi v sliko na zaslonu.

Notranjost je podobna drugim modelom vozil Mercedes-Benz, kar nekaj elementov pa je novi GLC prevzel tudi od vozil večjega in razkošnega razreda S. Foto: Mercedes-Benz AG

Pogled pod motorni pokrov

Poleg pripomočkov, ki smo jih že lahko preizkusili tudi v drugih modelih znamke Mercedes-Benz, ima novi GLC tudi nekaj takšnih, ki jih v avtomobilih njegovega razreda še nismo videli.

Enega od njih lahko uvrstimo na področje obogatene resničnosti. Gre za funkcijo prosojnega pokrova motorja, ki pomaga, da vidite pod avtomobil. Deluje na dva načina. Pri hitrosti do osem kilometrov na uro se prikazuje slika območja pod motornim pokrovom, pri hitrostih med osmimi in 20 kilometri na uro pa vidite sliko območja pred avtomobilom. Ta je obogatena tudi z umetnim horizontom, ki olajša vožnjo po terenu. Avtomobil ti možnosti pogledov ustvari s sprednjo videokamero, in sicer tako da računalnik sliko območja, ki jo je posnel pred avtomobilom, navidezno prenese pod njega. Vozniku tako pomaga, da lažje obvozi oviro, na primer večjo skalo, ali pelje čez jarek, ki ga je opazil že pred tem. S tem se lahko izogne marsikateri poškodbi avtomobila ali oviri, ki bi mu onemogočila nadaljnjo vožnjo.

Ob vklopu funkcije prosojnega motornega pokrova se na zaslonu informacijsko-razvedrilnega sistema MBUX slika sprednje kamere navidezno preslika pod motorni pokrov in prikaže morebitne nevarne ovire na poti. Foto: Mercedes-Benz AG

Meni je bila funkcija prosojnega motornega pokrova med kratko preizkusno vožnjo po slabši cesti v veliko pomoč. Preizkusil sem jo namreč na grobi makadamski cesti, kjer je bilo potrebne nekaj previdnosti, da sem se izognil manjšim skalam in sem jim lahko brez težav obvozil.

Izkazalo se je, da novi GLC ni odličen avtomobil le za udobno premagovanje kilometrov na avtocestah in dobrih regionalnih cestah, ampak se odlično znajde tudi na manj urejenih podlagah. Med preizkusno vožnjo sem namreč prevozil marsikatero makadamsko pot, ki je že nekaj časa niso vzdrževali, in se ob tem prepričal, da novi dinamični športni terenec zmore premagati vsak teren.

Krmiljenje zadnjih koles za boljšo okretnost in stabilnost

Na ozkih cestah z malo manevrskega prostora me je navdušila druga novost, s katero se lahko novi GLC pohvali kot edini v razredu premijskih športnih terencev. Manevre na razmeroma majhnem prostoru mi je namreč olajšalo krmiljenje zadnjih koles. Presenetilo me je, kako okretno se je sukal avtomobil, ki v dolžino meri solidnih 4,71 metra.

Vendar okretno sukanje na gozdnih poteh ni glavni namen krmiljenja zadnjih koles, temu štirikolesnemu krmiljenju nekateri pravijo tudi štirikolesni volan. To je namreč namenjeno predvsem doseganju okretnosti pri majhnih hitrostih in stabilnejši vožnji pri večji hitrosti. Deluje namreč na dva načina. Pri hitrosti do 60 kilometrov na uro se zadnji kolesi s krmilno enoto, s katero sta povezani vodili, do kota 4,5 stopinje obračata v nasprotno smer kot sprednji, nad hitrostjo 60 kilometrov na uro pa se obračata v isto smer kot sprednji kolesi.

Po strokovni razlagi se avtomobilu v prvem primeru navidezno skrajša medosna razdalja, s tem pa se zmanjša premer obračalnega kroga, zato postane v tesnih zavojih bolj okreten. V drugem primeru pa se mu medosna razdalja navidezno podaljša, zato postane tudi pri večji hitrosti v zavojih bolj stabilen in se na ukaze odziva bolj neposredno.

Kako se to kaže v praksi? Pri zavijanju v desno na tesnih mestnih ulicah, kjer je običajno največja nevarnost, da boste z zadnjim desnim kolesom zadeli pločnik, sem lahko zapeljal zelo blizu pločnika, a se kolo ni dotaknilo pločnika, saj so zadnja kolesa zadek odpeljala stran od roba. Tudi obračanje avtomobila zahteva presenetljivo malo prostora, ob tem je precej lažje tudi parkiranje. Iz istega razloga sem na zavitih podeželskih cestah tudi veliko manj sekal ovinke, saj je krmiljenje zadnjih koles zadek poravnalo stran od notranjega roba ceste.

Krmiljenje zadnjih koles pri večji hitrosti pripomore k precej varnejši vožnji, saj z njim opremljen avtomobil v ovinkih postane precej bolj stabilen in odziven. Foto: Mercedes-Benz AG

Drugače je pri večji hitrosti, ko se zadnja kolesa obrnejo v isto smer kot sprednja in avtomobil pripravijo do tega, da se obnaša, kot da bi bil daljši. V ovinkih, ki se prevozijo hitreje, namreč zravnajo avtomobil, saj gre tudi zadek deloma v isto smer kot sprednji del, kar novi GLC naredi še bolj stabilnega. Skozi ovinke sem se zato peljal bolj suvereno kot sicer, poleg tega sem občutil veliko manj bočnega nagibanja. Vožnja skozi ovinke je bila tudi manj sunkovita. Seveda glavni namen krmiljenja zadnjih koles ni le hitrejša vožnja in večina voznikov gotovo ne bo vozila hitreje kot bi sicer, ampak je avtomobil pri isti hitrosti le bolj stabilen in zanesljiv. Od te izboljšave nima koristi le voznik, ampak tudi sopotniki, saj je vožnja veliko bolj mirna.

Prostorno udobje za vse potnike

Vožnja v Mercedes-Benzu GLC bi bila precej mirno doživetje, tudi če ne bi bil opremljen s krmiljenjem zadnjih koles. Tudi če avtomobil ni opremljen z zračnimi vzmetmi, te so na voljo za doplačilo, vzmetenje zelo učinkovito ublaži udarce ne le s tlakovanih cest, ampak celo z makadamskih površin, v kabini pa je lahko kljub dizelskemu motorju, s katerim je opremljen testni avtomobil, tudi zelo prijetno tiho. Razkošno udobje ni namenjeno le vozniku, ampak vsem potnikom v vozilu.

Kot vozniku mi je bilo pomembno predvsem udobje sprednjega sedeža, ki je ob vsestranski nastavljivosti in dobri ergonomiji upravljanja na visoki ravni. Zanimalo me je tudi, kako se sedi na zadnji klopi. Lahko zatrdim, da enako, zelo udobno. Presenetilo me je predvsem, koliko prostora imajo na voljo potniki v višini kolen in glave. Poleg tega je vsem na voljo več kot dovolj vtičnic USB, da mobilne naprave ne bodo ostale brez potrebne energije in povezav.

Tudi prostornost in prilagodljivost močno pripomoreta k temu, da je novi GLC najbolj praktičen predstavnik stuttgartske avtomobilske znamke. Foto: Mercedes-Benz AG

Veliko prostora je tudi v prtljažniku, do katerega dostopamo skozi serijsko elektrificirana vrata. Z novo generacijo je namreč osnovna prostornina tega večja za 50 litrov in je narasla na 600 osnovnih litrov. Morda ta podatek na papirju ne pove tako veliko, kot je zgovoren pogled v praznino, ki zeva za elektrificiranimi prtljažnimi vrati. Prtljažnik je poleg tega mogoče povečati celo na prevozniških 1.680 litrov. Postopek je zelo preprost, saj je treba le povleči dva vzvoda in zadnja klop se zloži v povsem ravno dno. Pod dnom prtljažnika je na voljo precej prostora za dodatne stvari ali nadomestno kolo, če se odločite zanj.

Dinamično spreten na neurejenih poteh

Vse navedeno se nanaša na terenski vozni program zunaj urejenih poti (off-road), kar pa ne pomeni, da avtomobil nima na voljo tudi drugih, s katerimi je lahko novi GLC vse od udobnega prevoznika na dolge razdalje in po mestu do športnika ali gospodarnega varčevalca z gorivom. Prav v vseh vlogah in na različnih podlagah se odlično znajde.

Pri vožnji po neurejenih poteh sem hitro ugotovil, da terenske lastnosti vozila ne prinašajo koristi le pri vožnji po zelo slabi podlagi, ampak predvsem pri vožnji na vseh makadamskih poteh. Tam je namreč delovanje podvozja skoraj tako zanesljivo kot na asfaltu in nobenega razloga ni, da bi se ga bali. Prav nasprotno. Vožnja po makadamskih poteh je lahko tudi užitek, saj ima Mercedes-Benz GLC tudi na takih površinah izjemno uravnotežene vozne lastnosti. Da kljub temu ne bi šlo kaj narobe, budno pazi ESP s funkcijo za dinamični nadzor vožnje.

Na koncu naj omenim še en pripomoček, ki bo ob velikosti avtomobila marsikomu prišel prav, tudi meni je. Čeprav veliko časa preživim v zelo različnih avtomobilih, sem včasih še vedno v dvomih, ali je neko parkirno mesto dovolj veliko za določeni avtomobil. Tudi med vožnjo novega GLC je bilo tako. Pri tem mi je bil v veliko pomoč asistent za parkiranje PARKTRONIC. Ta namreč s kamerami in ultrazvočnimi tipali najde dovolj veliko parkirno mesto ob cesti in voznika opozori nanj, potem pa tudi sam zapelje vanj. Voznik mora upravljati le plin in zavoro. Pripomoček se je v praksi pokazal za uporabnega in učinkovitega, ob tem sem zelo presenečen ugotovil, kako malo prostora potrebuje, da parkira tako velik avtomobil.

Aktivni asistent za parkiranje s sistemom PARKTRONIC ni namenjen samo iskanju parkirnega mesta – pomaga tudi pri parkiranju in zapuščanju parkirnega mesta. Foto: Matija Janežič

Ali bo torej Mercedes-Benz GLC tudi v novi generaciji nadaljeval uspešno zgodbo svojega predhodnika? Po kratki preizkusni vožnji lahko zatrdim, da ima za to gotovo odlične možnosti. Ohranja namreč večino tistega, kar je bilo voznikom in njihovim sopotnikom že všeč, temu pa dodaja še veliko novosti, ki ga delajo boljšega, varnejšega in navsezadnje še bolj vsestranskega.

