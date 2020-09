Predsednik Volkswagna za volanom Tesle, kaj mu je bilo všeč? #foto

Svetovni splet je prejšnji teden završal, ko se je razširila novica o srečanju Herberta Diessa in Elona Muska. Po nekajdnevnem ugibanju so pri Volkswagnu le potrdili srečanje, zato so se hitro razširile govorice o možnem sodelovanju obeh strani. Ta natolcevanja je Diess hitro utišal s selfijem in zraven zapisal, da je šlo le za prijateljsko srečanje in kramljanje.

Za Volkswagen je model Y v določenih primerih referenca

''Seveda sem testiral tudi Teslin model Y skupaj s svojim kolegom Frankom Welschem. Ta avto je za nas v številnih pogledih (ne vseh!) Diess je skupaj z Muskom naredil tudi selfi in objavil video, kjer se vozita z novim ID.3. referenca: po uporabniški izkušnji, sodobnosti, voznih lastnostih, zmogljivosti pri najboljših različicah, polnilnem omrežju, dosegu,'' je zapisal na omrežju Linkedin. Srečanje s Teslinim modelom je podkrepil še s fotografijo.

Diess je med drugim zapisal tudi, da je prednost modelov Y in ID.3 ravno njuna zasnova. Od začetka sta bila zasnovana kot električna avta z namensko arhitekturo in podrobnostmi. Dodal je še, da bodo drugi proizvajalci zaostali, če bodo sledili arhitekturam, namenjenim bencinsko ali dizelsko gnanim avtom.