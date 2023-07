Pravi šok iz Koreje: tak bo priljubljeni SUV #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai je razkril novo generacijo svojega športnega terenca santa fe, ki prinaša popoln odmik od oblikovalskega sloga dozdajšnjega modela. Tehničnih podatkov še ni, Korejci pa obljubljajo daljše medosje in tudi širši avtomobil.

Hyundai je prav gotovo presenetil z razkritimi fotografijami nove generacije enega svojih najpomembnejših avtomobilov. Športni terenec santa fe se poslavlja od zaobljenih zunanjih linij. Zdaj bo precej bližje vozilom kot je land rover defender in nekateri ameriško navdahnjeni športni terenci.

Najbolj nenavaden je prav gotovo zadek, kjer izstopajo velika vrata in tudi zelo vpadljiv napis modela. Če je sprednji del santa feja še podoben nekaterim tekmecem, bo zadaj pravi unikat.

Pri Hyundaiju tehničnih podatkov še niso razkrili. Obljubljajo santa feja z daljšo medosno razdaljo in tudi povečano širino, kar naj bi vse pripomoglo k večji prostornosti za potnike. Ker so Korejci istočasno skrajšali previse, se celotna površina avtomobila na cesti ne bo bistveno spremenila.

V notranjosti so namenili veliko pozornosti digitalnim rešitvam, a nekaj gumbov in stikal ostaja klasičnih. Notranjost je vsaj pri digitalnih merilnikih podobna modeloma ioniq 5 in ioniq 6.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai