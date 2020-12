Pravi koncept: solarna energija in prostor za oddih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Veliki Britaniji so odprli prvi polnilni center za električna vozila, ki elektriko pridobiva izključno iz solarne energije. Na voljo je kar 36 hitrih polnilnic, cena za polnjenje baterije povprečno velikega avtomobila do od 20 do 80 odstotkov pa bo v povprečju okoli 11 evrov.