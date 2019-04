Pozor, Hrvaška načrtuje precej višje prometne kazni

Poročali smo že, da sodijo hrvaške ceste po številu žrtev na milijon prebivalcev na sam rep držav Evropske unije. Slabšo statistiko od naših južnih sosedov imajo le še Latvija, Bolgarija in Romunija.

Predlog zakona, ki ga hrvaška vlada podpira

V hrvaškem Saborju so opravili prvo branje predloga sprememb Zakona o varnosti prometa, ki napoveduje precej ostrejše globe (tudi finančne) za težje prekrške. Spremembe zakona se dotikajo predvsem najtežjih prekrškov, za katere bi lahko globo povišali z zdajšnjih pet tisoč na 15 tisoč (od 700 na 2.000 evrov) ter z 10 na 20 tisoč hrvaških kun (1.350 do 2.700 evrov), je poročal časnik Slobodna Dalmacija. Opozicija sicer nasprotuje predvsem višjim finančnim kaznim, saj se bojijo le polnjenja državnega proračuna, izpostavljajo pa tudi težavo korupcije.

Do 2.700 evrov globe bo lahko dobil voznik za enega izmed osmih najtežjih prekrškov. To so vožnja v nasprotno smer po avtocesti ali hitri cesti, vožnja v naselju s hitrostjo 50 km/h nad omejitvijo, namerno vožnjo skozi rdečo luč na semaforju, odklon alkotesta, vožnja pod vplivom alkohola z 1,5 promila ali več, vožnja pod vplivom drog, vožnjo avtomobila pred opravljanjem vozniškega izpita, vožnja v času odvzetega dovoljenja zaradi kazenskih točk ali vožnja v času odvzetega dovoljenja zaradi določenega prometnega prekrška.

Foto: Reuters

Telefoniranje med vožnjo z globo 200 evrov

Vožnja pod vplivom alkohola vas bo lahko stala od približno 400 do slabih 700 evrov, telefoniranje vožnje bo udarilo po žepu z globo 200 evrov, vožnja skozi rdečo luč na semaforju do 700 evrov, prehitra vožnja izven naselja s hitrostjo 50 km/h nad omejitvijo (na primer 180 km/h po avtocesti) pa od 700 do kar dva tisoč evrov.

Spodaj je navedenih nekaj predlogov sprememb glob, en evro je približno 7,4 kune.

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo

Globo bi povečali s 500 na 1.500 kun.



Odklonitev alkotesta, odvzema krvi ali urina

Globa od 10 do 20 tisoč kun (do zdaj 5-15 tisoč kun), odvzem vozniškega dovoljenja za pol leta za drugi tak prekršek, enoletna prepoved vožnje ob nadaljnjih tovrstnih prekrških, šest kazenskih točk



Brez ustavljanja pred prehodom za pešce

3.000 kun (do zdaj 2.000) in dve kazenski točki



Vožnja pod vplivom alkohola od 0,5 do enega promila

3.000 do 5.000 kun (do zdaj 1.000 do 3.000 kun), odvzem vozniškega dovoljenja za pol leta ob ponovitvi prekrška, tri kazenske točke



Odvzem prednosti

Od 3.000 do 7.000 kun (zdaj 3.000 kun), odvzem vozniškega dovoljenja za tri mesce ob ponovitvi prekrška



Vožnja skozi rdečo luč na semaforju

Od dva do pet tisoč kun in dodatno odvzem vozniškega dovoljenja za tri mesce ob ponovitvi prekrška



Vožnja izven naselja s 50 km/h nad omejitvijo

Od 5.000 do 15.000 kun ali zapor za 60 dni (do zdaj 3.000 do 7.000 kun, brez možnosti zaporne kazni), odvzem vozniškega dovoljenja za pol leta za drugi tak prekršek, enoletna prepoved vožnje ob nadaljnjih tovrstnih prekrških, tri kazenske točke



Pobeg s kraja nesreče s poškodovanimi ali mrtvimi

Od 10 do 20 tisoč kun (do zdaj od tri do sedem tisoč kun) ali zaporna kazen za 60 dni, odvzem vozniškega dovoljenja za vsaj en leto in šest kazenskih točk



Začasni odvzem avtomobila se pripeti vozniku, ki je drugič kaznovan za naslednje prekrške: vožnja v nasprotno smer na avtocesti, vožnja v naselju za 50 km/h nad omejitvijo, vožnja skozi rdečo luč s polno hitrostjo, odklon alkotesta, vožnja z več kot 1,5 promila alkohola, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja