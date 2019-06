Potrjeno: na evropske ceste kmalu drugačni tovornjaki

Že marca je Evropski parlament glasoval o novi zakonodaji tehničnih pravilnikov za tovornjake, Evropska komisija pa je zdaj te spremembe potrdila. Nove usmeritve so del programa za zniževanje ogljičnega odtisa v tovornem prometu.

Manj izpustov, večja varnost

Tovornjaki bodo imeli lahko 90 centimetrov daljšo kabino. To je pogojeno s pravilnim izkoristkom dodatnega prostora, kabine morajo biti namreč bolj aerodinamično oblikovane. Usmeritve EU napovedujejo tovornjake z manjšim uporom, kar bo znižalo tudi izpust CO2 in porabo goriva. Nove kabine bodo predvidoma tudi precej bolj varne, saj bodo zmanjšali nevarnost mrtvih kotov za voznika in jim omogočili tudi boljšo preglednost na cesto proti pešcem in kolesarjem.

Tovrstne tovornjake bodo uradno na cestah v Evropski uniji dovolili 1. septembra prihodnje leto.