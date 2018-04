Pomlad je čas za pregled vetrobranskega stekla

Sneg se je naposled verjetno le poslovil, narava se prebuja, cestne službe pa že pometajo kamenje, ki se je skozi zimo nabralo na cestiščih in pretilo mojemu vetrobranskemu steklu. Pri Carglass®-u namreč ugotavljamo, da je v 70 odstotkih za poškodbe vetrobranskih stekel krivo kamenje.

Oglasno sporočilo

Začetek pomladi je torej primeren čas za iskanje morebitnih majhnih poškodb, ki sčasoma napredujejo v večje razpoke. Vetrobransko steklo dobro očistite in bodite pozorni na majhne poškodbe zvezdičaste oblike. Še posebej si oglejte črne robove, kjer so poškodbe težje opazne.

ART je najnovejša tehnologija za popravila pri nas

V tehnološkem centru skupine Belron® ves čas stremijo k boljši kvaliteti naših popravil in menjav, orodja pa razvijamo tudi z mislijo na naše serviserje.

Pri Carglass®-u smo nedavno pričeli z uporabo nove generacije orodja za popravila vetrobranskih stekel, imenovane ART (Advanced Repair Technology), ki je najsodobnejša in edinstvena pri nas. Z novo tehnologijo bo del popravila postal avtomatiziran, serviser pa se bo lahko bolje osredotočil na pripravo in zaključek popravila. Sistem bo opravil več ciklov vakumiranja in črpanja.

Z novim orodjem dosegamo še višjo in konsistentnejšo kvaliteto opravljanja popravil, popravili pa bomo lahko zahtevnejše poškodbe, kot smo jih do sedaj. S tem bomo pred odpadom rešili več vetrobranskih stekel ter prihranili naravi in denarnicam.

Popravilo pri Carglass-u v osnovi poteka tako, da mesto poškodbe dobro pripravimo, odstranimo vlago in zrak ter poškodbo zalijemo s posebno smolo. Popravilo traja 30 minut, steklu pa s tem povrnemo prvotno trdnost. Pri tem za opravljeno delo nudimo neomejeno garancijo.