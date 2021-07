Poletne temperature, tresljaji pri vožnji, uporaba klime in pika se bo zagotovo spremenila v razpoko

Oglasno sporočilo

Po letošnji zimi si vsi zagotovo želimo letnega dopusta, ki bi nam olajšal dušo in odpihnil skrbi. A za povsem brezskrben dopust se je treba pred odhodom le še malo potruditi in poskrbeti, da nam ga ne pokvari nepotrebna nadloga. Tako kot se na dopust ne odpeljemo z avtomobilom, ki nima zadostne količine olja, hladilne tekočine ali pa nemara celo goriva (ali elektrike), tako se tja ne odpravimo s poškodovanim steklom.

Četudi gre za manjše poškodbe na vetrobranskem steklu zvezdičaste oblike (radi jim rečemo pike ali zvezdice), ki jih najpogosteje povzročijo majhni kamenčki izpod koles avtomobilov. Nekatere so tako majhne, da jih brez natančnejšega pregleda težko opazimo.

Svetujemo torej, da pred odhodom na dopust preverite vetrobransko steklo. Takšno poškodbo je namreč mogoče popraviti. In brez skrbi, to lahko opravite tudi tik pred odhodom, saj je rešitev hitra in preprosta. Popravilo pri Carglassu traja namreč le pol ure, na počitnice pa se nato odpravite brez skrbi, saj steklu povrnemo prvotno trdnost.

Majhne poškodbe na vetrobranskem steklu je mogoče popraviti do približne velikosti kovanca za dva evra, a moramo zaradi napredovanja mikrorazpok v večje razpoke to storiti pravočasno, sicer je potrebna menjava vsega stekla. Takšna poškodba vam lahko kaj hitro pokvari dopust.

Poleti manjše poškodbe hitreje napredujejo v razpoke

Med poletnim dopustom je možnost napredovanja manjših poškodb v večje razpoke še večja zaradi mešanja naslednjih vplivov:

- močnejšega sonca; vetrobransko steklo se na soncu segreje na več kot 50, lahko tudi čez 60 stopinj Celzija;

- uporabe klime; ob delovanju klime se notranja stran stekla nato hitro ohladi, razlika v temperaturi med notranjo in zunanjo površino pa obremeni steklo in morebitne manjše poškodbe hitreje napredujejo v razpoke;

- vibracij v vožnji po slabše urejenih cestiščih; kolikokrat ste se že peljali po luknjasti, zaprašeni cesti in stiskali zobe do tiste svoje najljubše, težko dostopne plaže?

In če je poškodba že napredovala in stekla ne popravim?

Vetrobransko steklo pripomore k karoserijski trdnosti vozila, zato ni zanemarljiv podatek, da že malo poškodovano steklo izgubi do 34 odstotkov svoje trdnosti. Vožnja z veliko razpoko pa je lahko nevarna tudi zaradi kompromitiranega pogleda na cesto. Še posebej zato, ker se svetloba na mestu razpoke odbija nepričakovano in lahko voznika v trenutku zaslepi.

Celovita rešitev s kalibracijo asistenčnih sistemov tudi v primeru večje poškodbe Termin rezervirate z le enim klicem na 082 804 804 ali prek spleta na carglass.si, menjava stekla pa nato traja le uro in pol. Pri nas opravimo cenitev škode za zavarovalnico, ob menjavi pa poskrbimo za nadomestno vinjeto. V avtomobilih z asistenčnimi sistemi po menjavi vetrobranskega stekla vedno opravimo ponovno kalibracijo in se prepričamo, da kamere in senzorji delujejo pravilno in natančno.

Naročnik oglasne vsebine je AVTOSTEKLO, D. O. O.