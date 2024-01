Pocenitve Tesle: znano je, koliko dobička so zato izgubili

Tesli je zaradi pocenitev lani dobiček upadel za 13 odstotkov, toda ob rekordni prodaji in prometu so pred obdavčitvijo še vedno zaslužili skoraj 17 milijard dolarjev.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla je lani prodala 1,8 milijona avtomobilov in pred obdavčitvijo zaslužila skoraj 17 milijard dolarjev, toda kljub rasti prometa je bil zaradi pocenitev avtomobilov zaslužek za 13 odstotkov nižji kot predlani. Ob tem sledi še napoved, da bo Tesla več kot očitno sredi leta 2025 začela izdelovati svoj nov, do zdaj najmanjši in najcenejši avtomobil.

Tesla je lani prodala 1,8 milijona svojih električnih avtomobilov, s tem pa ustvarila rekordnih 96,8 milijarde dolarjev prometa, kar je bilo 19 odstotkov več kot predlani. V zadnjem četrtletju so na ceste pripeljali zanje rekordnih 484 tisoč novih avtomobilov.

Objavljeni poslovni rezultati Tesle kažejo, da so lani pred obdavčitvijo zaslužili 16,6 milijarde dolarjev. Toliko torej znaša dobiček podjetja, katerega glavni produkt so pretežno električni avtomobili (poleg tega še hranilniki, sončne elektrarne …). Prodaja avtomobilov se je v zadnjih šestih letih povečala za skoraj šestkrat.

Poslovanje Tesle v letih 2019–2023:

2023 2022 2021 2020 2019 št. dobavljenih avtomobilov 1,8 milijona 1,3 milijona 938 tisoč 499 tisoč 367 tisoč promet (milijard USD) 96,8 81,4 53,8 31,5 24,5 dobiček pred obdavčitvijo (EBDA, mrd USD) 16,6 19,2 12,6 5,5 0,7

Prenova modela 3 je bila lani za Teslo najpomembnejša velikoserijska novost. Druga je bila začetek proizvodnje cybertrucka. Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y je kot prvi električni avtomobil postal najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Ker je lansko leto minilo v znamenju občutnih pocenitev Tesle, so nižje cene pričakovano vplivale na njihove rezultate. Prvič po letu 2017 je na letni ravni dobiček Tesle upadel. Predlani je bil torej večji kot lani, in sicer za 13 odstotkov. Pred obdavčitvijo je Tesla v letu 2022 zaslužila 19,2 milijarde dolarjev.

Po objavi poslovnih rezultatov je delnica Tesle zdrsnila za šest odstotkov in padla na najnižjo raven po lanskem oktobru. Letos je vrednost delnice padla za 16 odstotkov.

Skokovite rasti letos ne bo več

Elon Musk je ob razkritju poslovnih rezultatov napovedal, da letos ne pričakuje več skokovite rasti. Tesla se je lani namreč iz nekdanjega zagonskega start-up podjetja dokončno prebila med večje serijske proizvajalce avtomobilov, saj je bil tudi njihov paradni konj model Y najuspešnejši avtomobil tako v Evropi kot tudi na Kitajskem. Ker se je na glavnih trgih začel boj s cenami, bo to vplivalo na višino dobičkov in podjetja se bodo za prodajno uspešnost več kot očitno primorana odreči delu dobička. Tesla je zelo konkreten primer – lani so njihovi prihodki iz prodaje narasli za 19, dobiček pa je padel za 13 odstotkov.

Oznaka Plaid za tisoč "konjev" – na voljo tako za modela S kot X. Foto: Gregor Pavšič

Na globalnem trgu električnih avtomobilov je Tesla s kitajskim BYD dobila resnega tekmeca, ki je bil v zadnjem četrtletju 2023 prodajno že uspešnejši. Tik pred razkritjem poslovnih rezultatov Tesle je včeraj odmevalo neuradno poročanje Reutersa, da naj bi pri Tesli svoj naslednji manjši in cenejši avtomobil začeli izdelovati sredi leta 2025. Njihovi neuradni viri segajo do štirih dobaviteljev, ki so dobili take napovedi.

Te je naposled potrdil tudi Musk: cenejšo teslo bodo začeli izdelovati sredi leta 2025. Najprej v Mehiki in nato še v eni tovarni zunaj Severne Amerike, ki pa je še niso določili. Med možnostmi je tudi nemška tovarna v Berlinu. Glavni izziv pri pošiljanju takega avtomobila na trg pa bo zmožnost velikoserijske proizvodnje, kar vključuje tudi dovolj utečene dobavne verige oziroma količine sestavnih delov.