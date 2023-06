Pobral več nagrad in pripeljal v Slovenijo: znane so cene #foto

Avenger je drugi najmanjši model Jeepa po willyisu in tudi prvi električni avtomobil te znamke. Izhaja iz modularne platforme, na kateri lahko poleg elektromotorjev v avtomobil vstavijo tudi klasične bencinske motorje. Jeep bo na določenih trgih ponujal tudi bencinsko gnanega avengerja, v večini držav pa bo na voljo le električni. Avenger je v prvih mesecih po prihodu na trg že prejel več nagrad, med drugim je postal tudi Evropski avtomobil leta.

Z izhodiščno ceno 37.490 tisoč evrov (brez vključenega popusta ob financiranju) in baterijo kapacitete 50 kilovatnih ur (kWh) je zdaj pripeljal tudi v Slovenijo.

Bo ustrezal vlogi prvega - edinega družinskega avtomobila?

Kot mnogi Stellantisovi električni avtomobil tudi avenger sodi iz vidika uporabnosti nekam vmes med tiste električne avtomobile, ki so namenjeni vlogi prvega ali pa drugega domačega avtomobila. To velja tudi za ceno pod 40 tisočaki.

Baterija s kapaciteto 50 kWh bi lahko ob zelo zmerni porabi omogočala 300 kilometrov dosega (uradna poraba po WLTP je 15 kWh na 100 kilometrov), toda ob nekoliko izdatnejši avtocestni vožnji ali pa v zimskih razmerah bo avenger težko dosegel tristo kilometrov brez polnjenja. K nižji porabi naj bi pomagala ugodna masa vozila, ki znaša 1.500 kilogramov.

Več o tem bomo kajpak sodili po prvih resnejših testnih vožnjah. Moč polnenja je prav tako dokaj zmerna, to je do 100 kilovatov, a zaradi majhne baterije je čas polnjenja vseeno spodoben. Po Jeepovih zagotovilih se lahko na ustrezni polnilnici baterija od 20 do 80 odstotkov napolni v 24 minutah. Vsak avenger bo serijsko opremljen tudi s toplotno črpalko.

Foto: Jeep

Foto: Jeep

Dolg je štiri metre, prtljažnik pa spodobno velik

Avenger je dolg 4,08 metra in je od modela renegade krajši za dobrih 15 centimetrov. Od renegada je tudi krajši in nižji, a ima vseeno večji prtljažnik. Ta meri od 355 do 380 litrov.

Čeprav nima štirikolesnega pogona, so zanimivi podatki s katerimi se bo lahko odrezal vsaj v asfaltni “džungli” ali pa na zmernem terenu. Oddaljenost od tal meri 20,9 centimetra, vstopni in prehodni kot meri 20, izstopni kot pa že 32 stopinj. Avenger ima zelo kratke previse in obenem velika kolesa, ki lahko merijo do 18 palcev.

Zmerna digitalizacija ustreza Jeepovemu poreklu

V notranjosti je urejen tako kot se spodobi za vozilo znamke Jeep. Vozniški prostor ni pretirano digitaliziran, saj je na sredinski konzoli še naprej veliko klasičnih gumbov in stikal. Zaslon meri dobrih 10 palcev, ima slovenske menije in podpira tudi vmesnika Car Play oziroma Android Auto.

V praksi bo zanimivo preizkusiti tudi aplikacijo Jeep Connect, ki omogoča vklop klimatske naprave na daljavo, spremljanje hitrosti polnjenja, sporoča napolnjenost baterije in omogoča tudi odklepanje ter zaklepanje na daljavo.

Vsi avengerji imajo enako kapaciteto baterije, poganja pa jih elektromotor z močjo 115 kilovatov (156 “konjev”). Skupno so na voljo trije paketi opreme longitude, altitude in summit. Srednji je od osnovnega dražji za dva, tretji pa za pet tisoč evrov.

Foto: Jeep

Foto: Jeep

Foto: Jeep