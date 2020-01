Po stoletju končno revolucija avtomobilskega senčnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Algoritem prepozna voznikove oči in nato zasenči le tisti del zaslona, ki meče senco neposredno na oči. Ostali del ostaja prosojen. Foto: Bosch

Avtomobilski senčnik oziroma vizir se je v zadnjem stoletju komaj kaj spremenil, pri Boschu pa zdaj predstavljajo koncept senčnika s prosojnim zaslonom LCD in kamero. Sistem prepozna voznikove oči in zasenči le tisti del zaslona, ki meče senco neposredno nanje.

Bleščanje sonca posredno zakrivi dvakrat toliko prometnih nesreč kot katerikoli drugi vremenski pojav, kažejo podatki nemškega Boscha, enega ključnih dobaviteljev globalne avtomobilske industrije. Ameriška organizacija NHTSA poroča, da vsako leto obravnavajo več tisoč prometnih nesreč, ki so neposredno povezane z bleščanje sonca.

Zato zdaj predstavljajo svoj koncept modernega senčnika, ki poskrbi predvsem za zasenčenje voznikovih oči in mu ne zastira pogleda na cesto. Kot pravijo pri Boschu, je to prvi resnejši poizkus nadgradnje senčnikov po 95 letih.

Bodo taki senčniki prispeli tudi v serijske avtomobile? Foto: Bosch

Bosch je klasični senčnik zamenjal s prosojnim zaslonom LCD in kamero, s katero določaj obliko sence na voznikovem obrazu. S pomočjo umetne inteligence na sliki prepoznajo obraz voznika, določijo točke nosu, ust in oči, s tem pa tudi določijo vse sence na obrazu.

Algoritem prepozna voznikove oči in nato zasenči le tisti del zaslona, ki meče senco neposredno na oči. Ostali del ostaja prosojen in tako še naprej omogoča pogled na cesto oziroma okolico. Enako kot za voznika je tak sistem na voljo tudi za sovoznika.

Senčnike je v avtomobilski svet pripeljal Ford s svojim modelom T. To je bilo že leta 1924, ko pa so senčnike pritrjevali še na zunanjo stran vetrobranskega stekla. Šele od leta 1933 naprej so začeli senčnike vstavljati v notranjost avtomobila.

Primerjava klasičnega in Boschevega senčnika:

