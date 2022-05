Po dveh letih dal odpoved: kaj to pomeni za Aston Martin?

Pred skoraj dvema letoma so pri Astonu Martinu na mesto izvršnega predsednika postavili Tobiasa Moersa, nekdanjega šefa Mercedesovega športnega oddelka AMG. Na presenečenje vseh je zdaj podal svojo odstopno izjavo in bo podjetje zapustil julija. Njegov naslednik bo Amedeo Felisa, nekdanji izvršni predsednik Ferrarija.

Govorice o odhodu Moersa iz Astona Martina je bilo mogoče slišati že na začetku leta, a so do danes praktično poniknile. Utišal naj bi jih tudi Lawrence Stroll, predsednik upravnega odbora, ko je zbranim novinarjem povedal: "Nimam pojma, od kod vam takšne ideje. Tobias opravlja odlično delo. Ostaja. On je popoln partner zame."

Vodenje prevzema italijanski dvojec

Šok zaradi Moersovega odhoda je še toliko večji, saj so pri Astonu Martinu pred manj kot dva tednoma razkrili novo strategijo. V njej so se zavezali k razvoju električnih avtov. Leta 2024 bo tako na ceste zapeljal prvi priključni hibrid, leto kasneje pa prvi polno električni model in po tem bo vsak novi aston martin na voljo kot hibrid ali polno električni model.

Njegov naslednik je dobro poznan v avtomobilskem svetu. Amedeo Felisa je bil kar 26 let za krmilom Ferrarija in je to mesto zapustil leta 2014. Z njim v podjetje prihaja tudi Roberto Fedeli, ki bo nastopil kot tehnični direktor. A že zdaj se poraja vprašanje, ali gre za stalno rešitev ali le za začasno, saj je Felisa star že 76 let. Čez nekaj časa bo tudi znano, ali bo časovnica za elektrifikacijo znamke držala ali se bo z novim vodstvom spremenila.