Po desetletju obuditev kultne znamke? To so načrti.

Mitsubishi ima v svetovnem motošportu bogato zgodovino. Med letoma 1996 in 2000 so bili s Tommijem Makinenom štirikrat zapored svetovni prvaki v reliju med vozniki, lancerji z oznako EVO so postale prave ikone športnih avtomobilov. Enega takih - šlo je za lancerja EVO6 iz omejene serije Tommi Makinen Edition - so pred kratkim v Veliki Britaniji prodali za več kot sto tisoč evrov. Mitsubishiju je uspelo kar dvanajstkrat zmagati tudi na vztrajnostnem reliju Dakar.

Tega lancerja EVO 6 Tommi Makinen Edition jim je uspelo prodati za več kot sto tisočakov. Foto: Mitsubishi

Toda zaradi finančnih težav je Mitsubishi leta 2010 svojo znamko Ralliart po 25 letih obstoja ukinil. Novi finančni načrti zdaj spet predvidevajo obuditev te znamke oziroma oznake. Vodstvo družbe želi zainteresiranim kupcem ponuditi več "mitsubishijevizma". Japonci obljubljajo več posebej izdelanih in prilagojenih sestavnih delov za avtomobile in uradno vrnitev na avtomobilske dirke. Ob predstavitvi so omenjene dodatke napovedali v povezavi z modelom L200.

Natančni načrti še niso znani, sicer pa se Mitsubishi vsaj s trga v Evropi delno umika oziroma zmanjšuje obseg svojega poslovanja. Povsem se bodo na primer umaknili z enega največjih evropskih trgov v Veliki Britaniji.