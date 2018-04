Po BTC bo vozil audi A8 brez voznika

27. aprila predstavitev, kakšna bo prihodnost?

Med AMZS Centrom varne vožnje na Vranskem, avtocesto in urbanim okoljem BTC City bo nastal ekosistem za razvoj sistemov samodejne vožnje. Prvi demonstracijski preizkus z audijem A8 bo že konec meseca, prihodnost praktične uporabe avtonomnosti pa ostaja tek na dolge proge.

BTC City je danes prometno okolje, ki je pogosto precej kaotično. V celoti je tam za okrog 11 kilometrov cest, dnevno pa sprejmejo od 35 do 45 tisoč vozil. Foto: Gregor Pavšič

Prejšnji teden se je Slovenija prvič zapisala na zemljevid novih tehnologij avtonomnih avtomobilov. Vlada je sprejela novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki prvič omenja možnost določanja odsekov za testiranja samovozečih vozil in jim tudi predpisuje najvišje dovoljene hitrosti.

Testni poligon prvič tudi v Sloveniji

Danes so partnerji, poleg družbe BTC City, njenega hčerinskega podjetja AV Living Lab, AMZS, Darsa in pristojnega ministrstva za infrastrukturo, podpisali tudi sodelovanje v konzorciju za vzpostavitev ekosistema za testiranja samovozečih vozil. Podobne testne poligone, kakršne že poznamo v tujini, si želijo zdaj zgraditi tudi v Sloveniji. Povpraševanje po njih bo predvidoma postalo največje po letu 2020.

Povezava šolskega, avtocestnega in urbanega okolja

Osnovna ideja je v eno povezati AMZS Center varne vožnje na Vranskem, ki ga bodo delno preuredili za testiranje samovozečih vozil najvišjih stopenj, Dars z avtocestnim odsekom in BTC kot urbano oziroma trgovinsko središče.

V tem okolju bi lahko tuji zainteresirani partnerji (predvsem avtomobilski proizvajalci in dobavitelji) in tudi slovenska podjetja s tega področja preizkušali različne dogodke v prometu in tako izboljševali tehnologijo.

Audi A8 prvi prinaša tretjo stopnjo avtonomnosti. Ta v praksi še ni dovoljena, na zaprtem demonstracijskem poligonu v BTC jo bodo konec meseca dovolili. Foto: Audi

Prvi demonstracijski preizkus z audiji A8

"27. aprila bomo pripravili demonstracijo samodejne vožnje. Na izbranih lokacijah v BTC bo avtomobil ljudi vozil samodejno. To bo audi A8, ki omogoča tretjo stopnjo avtonomnosti. Ena izmed obeh lokacij bo Ameriška ulica. Nato bo šel razvoj dalje," nam je povedal David Avdagič, ki vodi namensko ustanovljeno družbo AV Living Lab.

Za zdaj glavnega financerja zanimajo nove nakupne navade

BTC City je z nekaj sto tisoč evri za zdaj glavni finančni spodbujevalec projekta, ki v prihodnje računa tudi na nepovratna sredstva iz Evrope.

Medtem ko se bodo s samo tehnologijo vozil ukvarjali predvsem pri AMZS na Vranskem, jih na ulicah med trgovinami bolj zanima preizkušanje drugačnega načina trgovanja. V ospredju bo vprašanje, kaj bo voznik počel, ko v rokah ne bo več držal volana. Preizkušali bodo tudi tehnologijo veriženja blokov, ki jo bo na primer Porsche ponudil kot prvi proizvajalec.

Kdaj bodo po ulicah BTC Cityja, kjer je promet danes pogosto zelo kaotičen, v testne namene vozili avtomobili brez voznika, je danes še težko napovedati.