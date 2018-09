Pet resnic o novem VW golfu

Razkrite so prve tehnične podrobnosti, kakšen bo naslednji volkswagen golf in kakšne kupce bo nagovarjal. Bo to še pravi "ljudski" avtomobil?

Volkswagen golf je eden od najbolje prodajanih in razširjenih avtomobilov. Čeprav že v obstoječi generaciji golf z vidika cene ni več pravi "ljudski" avto, so jih lani po vsem svetu prodali skoraj milijon. Golf je najbolje prodajani model Volkswagna. Kakšen napredek bodo zanj pripravili v Wolfsburgu in kako se bo zoperstavil najnovejšim tekmecem, še posebej oplu astri in fordu focusu? Bodo to sploh še njegovi neposredni tekmeci?

Širši, ne daljši, a bolj premium

Nemci bodo namreč avtomobil kakovostno in cenovno dvignili na višjo raven ter ga poskušali približati premium kombilimuzinam. Golf bi lahko postal alternativa za kupce, ki sicer iščejo osnovne premium modele. Imel bo širši kolotek in tako več prostora za potnike v notranjosti, je poročal britanski Autocar. Modelna paleta golfa se bo predvidoma poenostavila in trivratna ter karavanska izvedba golfa se zdita najmanj verjetni za nadaljnji obstoj.

Že današnji golf je močno digitaliziran, naslednik pa bo naredil še občuten korak naprej. Foto: Gregor Pavšič

Digitalizirana notranjost

Vsaj pri bolje opremljenih golfih bodo notranjost skoraj popolnoma digitalizirali in se tako odpovedali večini klasičnih fizičnih gumbov. Volkswagnov vodja oblikovanja Klaus Bischoff je že napovedal, da bo volan ostal skoraj edini klasični del voznikovega prostora. Digitalni zasloni bodo postavljeni tako na armaturo kot tudi na sredinsko konzolo. S tega vidika se bo golf očitno podal na podobno pot kot novi mercedes-benz razreda A.

Golf bo nastal na izboljšani modularni platformi MQB. Oblikovno se drastično ne bo spreminjal. Zagotovo bo povzel ostrejše in bolj dinamične linije zdajšnjega volkswagen pola. Pričakujemo lahko tanjše sprednje žaromete.

48-voltni mehki hibrid tudi v "ljudske" avte

Pomembna tehnološka novost bo vpeljava možnosti 48-voltnega sistema napetosti vozila. Pri Volkswagnu so platformo MQB prilagodili uporabi tega sistema, ki smo ga do zdaj videli predvsem pri dražjih premium vozilih. Golf bo imel alternator na osnovi jermena, ki bo zagotavljal dodatno moč in navor neposredno na motorno pogonsko gred.

Cenovno dostopnejši sistem bo ponujal učinkovito regeneracijo energije, kar bo zagotavljalo manjšo porabo goriva in tudi hitrejše delovanje sistemov start-stop in izklopa delovanja valjev ob manjši obremenitvi motorja. Mehki hibridni pogon bo dobil tudi novi golf GTI.

Litrski trivaljnik brez turbinskega polnilnika?

Volkswagen bo še naprej veliko stavil na novi 1,5-litrski bencinski motor TSI, poleg tega pa bodo predstavili tudi nov 1,5-litrski dizelski motor. Več motorjev bo imelo mehki hibridni pogon v povezavi z 12-voltnim sistemom napetosti. Vgrajeni generator z jermenom bi lahko pri litrskem trivaljnem motorju celo nadomestil turbinski polnilnik, a tega pri Volkswagnu še niso potrdili. Nemci bodo na osnovi 1,5-litrskega motorja že letos začeli izdelovati tudi njegovo različico s pogonom na stisnjeni zemeljski plin. Volkswagen bo prav tako predstavil izboljšan dvolitrski dizelski motor.

Stalno povezan s svetom

Podobno kot novi touareg bo imel tudi golf možnost tako imenovane eSIM-kartice, ki omogoča stalno povezljivost avtomobila z internetom. To omogoča 3D-sliko navigacije, boljše rešitve pri poslušanju radijskih postaj in podobno. S pomočjo natančnejših satelitskih podatkov bo znal avtomobil samodejno izklopiti delovanje valjev motorja ob spuščanju po klancu navzdol.

Golf bo ponujal tudi delno samodejno vožnjo v primeru zastojev na avtocestah, delovala bo pri hitrostih do 50 kilometrov na uro.