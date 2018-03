Peklenska kosilnica, ki drvi 215 km/h

Honda zna izdelati marsikaj. Poznani so predvsem po letalih in avtomobilih, pri kupcih pa priljubljen tudi njihov oddelek za vrt. Prodajo namreč največ kosilnic za košenje trave in zato ni presenečenje, da bodo spet izdelali najhitrejšo traktorsko kosilnico na svetu.

Foto: Honda

187 kilometrov na uro s kosilnico - norost ali realnost?

Honda je z najhitrejšo kosilnico na svetu želela proslaviti sodelovanje v dirkaškem prvenstvu BTCC z ekipo Team Dynamics. Leta 2013 so predstavili kosilnico z vgrajenim litrskim motorjem T-twin iz motorja VTR firestorm. Mala traktorska kosilnica je bila oplemenitena z vrsto drugih izboljšav, ki so poskrbele, da je motor proizvedel neverjetnih 81 kilovatov. Za avtomobil nič posebnega, za kosilnico pa izredno veliko. V centru varne vožnje DIADA v Španiji so z njo dosegli 187 kilometrov na uro in se zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Prejšnjega rekorderja so prehiteli za 48 kilometrov na uro.

Najhitrejša kosilnica, drugič

Pred kratkim so izgubili rekord za najhitrejšo kosilnico, zato so se lotili izdelave druge generacije traktorske kosilnice mean mower. Novinca bo poganjal litrski štirivaljni agregat iz motorja CBR1000R fireblade, ki ima 141 kilovatov in 114 njutonmetrov navora. Za kako nenavaden projekt gre, priča podatek o končni hitrosti - wild mower naj bi po podatkih tovarne dosegel več kot 215 kilometrov na uro. Za volanom peklenske kosilnice bo sedela voznica Jessica Hawkins, nekdanja britanska prvakinja v kartingu in tekmovalka v pokalu Mini Challenge za ekipo Excelr8 Motorsport.