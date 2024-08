Pečjak na največji evropski trg: Ogromno pomeni nemška telefonska številka

Nemško gospodarstvo se ohlaja, kar pa ne velja za njihov avtomobilski trg. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so Nemci registrirali 1,70 milijona novih osebnih avtomobilov, lani v enakem obdobju še 1,64 milijona. Letošnja prodajna rast znaša 3,6 odstotka.

Foto: Gašper Pirman

Daleč pred vsemi je s 330 tisoč prodanimi vozili Volkswagen, več kot sto tisoč avtomobilov so v sedmih mesecih prodali oziroma registrirali še pri Mercedes-Benzu (149 tisoč), BMW (139 tisoč), Audiju (123 tisoč) in Škodi (123 tisoč).

Tako kot do zdaj so v ospredju nemške avtomobilske znamke, več težav imajo še naprej Francozi – njihove tri osrednje znamke (Peugeot, Citroen in Renault) so v sedmih mesecih skupaj zbrale nekaj več kot 103 tisoč registracij.

Foto: Volkswagen

Delež električnih avtomobilov je upadel

Ker so Nemci v začetku leta tri mesece prej kot načrtovano umaknili subvencije za električna vozila, kar je bil odgovor na nenačrtovano luknjo v državnem proračunu, je padla tudi prodaja električnih avtomobilov.

Do konca julija so jih prodali 214 tisoč, lani v enakem obdobju 268 tisoč. Tržni delež električnih pogonov je letos 12,6-odstoten, lani je presegal 16 odstotkov. Skupaj s priključnimi hibridi imajo v Nemčiji avtomobili s priključnim kablom 18,7 odstotka trga.

Foto: BYD

Vodilne nemške avtomobilske znamke živijo od bencinskih in dizelskih pogonov. Delež električnih vozil pri BMW je bil do konca julija 16 odstotkov, pri Audiju 11 in Mercedesu 12 odstotkov. Uspešnejša sta korejska Hyundai in Kia, kjer je električnih 17 odstotkov prodanih vozil.

Vse to pomeni relativno majhen trg, in to kljub prihodu kitajskih znamk, ki pa za zdaj prodajo malo vozil. BYD jih je v sedmih mesecih registriral 1.423 (96 % električnih), MG 15.433 (81 % električnih), Polestar 2.007, Great Wall 1.645 in Xpeng 47 vozil. Omenjene kitajske znamke so letos zbrale nekaj več kot 20 tisoč registracij, kar je nekaj manj, kot jih je sama zmogla Tesla.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Toda potencial električne rasti največjega evropskega avtomobilskega trga je velik in zato je priložnost tudi za slovenska podjetja. Letos se je v Nemčijo podal tudi slovenski Metron Inštitut Andreja Pečjaka, ki je po izpostavi na Severnem Irskem odprl še drugo podjetje zunaj Slovenije. Glavni produkti so polnilni kabli in prenosni polnilni adapterji.

"Postopke smo začeli lani jeseni in nato začeli poslovati v začetku letošnjega leta. Bilo je kar nekaj birokratskih ovir in zato je bila pot do zagona poslovanja relativno dolga. Ustanovitev nemškega podjetja pa je zelo pomembna, saj s tem pridobiš povsem drugačen ugled v očeh nemškega kupca," je povedal Jan Hejmann, ki vodi Metronovo podjetje v Nemčiji.

Pomembno je imeti pisarno z nemško telefonsko številko

Čeprav so bili njihovi produkti že zdaj Nemcem na voljo prek spletne prodaje, so po besedah Hejmanna na nemško poreklo izdelka tamkajšnji kupci zelo pozorni. "Made in Germany" torej za Nemce pomeni veliko.

"Pomembno je imeti nemško telefonsko številko in elektronsko pošto, ki se konča z nemško domensko končnico. Od Nemčije si obetamo veliko, to pomeni podvojitev našega dozdajšnjega poslovanja," dodaja Pečjak. Proizvodnja podjetja ostaja v Sloveniji, saj bi bila tovarna v Nemčiji stroškovno predraga.

"Nekatere druge države imajo sicer večji tržni delež električnih avtomobilov. Toda na Norveškem ali Islandiji živi dokaj malo ljudi, zato je tudi potencial trga toliko manjši. Nemčija pa je velik trg, ki se bo postopno razvijal tudi z večjim deležem električnih avtomobilov. Nemci pa so občutljivi na subvencije oziroma različne ugodnosti, zato tudi prodaja tam med posameznimi deli leta tako niha," je še dodal Pečjak.