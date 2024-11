Kitajski proizvajalci bodo z načrtovanimi tovarnami v Evropi pospešili lokalno proizvodnjo, izognili se bodo daljšim dobavnim rokom, nepredvidljivim logističnim izzivom in tudi višjim carinam za uvoz kitajskih električnih avtomobilov v Evropo. Vendarle pa postopek ni tako preprost – v Evropi izdelan ali sestavljen avtomobil mora imeti določeno število lokalnih komponent, da uradno velja za avtomobil evropskega porekla. Oznaka Made in Europe ni samoumevna.

Avtomobil znamke DR v Novi Gorici Foto: Gregor Pavšič

Italijanske oblasti so letos s petimi milijoni evrov kaznovale italijansko podjetje DR Automobiles. Ti so po njihovem mnenju za vozila svojih znamk DR in EVO neupravičeno označili italijansko poreklo avtomobila. Te namreč na Kitajskem izdelujejo podjetja JAC, BAIC in Chery, v Italiji pa opravijo le manjši del prilagoditev in končnega sestavljanja.

Chery in EV Motors s tovarno pri Barceloni

Chery Auto je v Evropo prišel z znamko Omoda. Te avtomobile bodo sestavljali oziroma izdelovali v nekdanji Nissanovi tovarni pri Barceloni. To bo skupno podjetje Chery Auto in španskega EV Motors, ki bo med drugim začel izdelovati tudi avtomobile svoje znamke Ebro s klasičnimi motorji.

Najprej bodo le sestavljali vnaprej pripravljene "kite" iz Kitajske, prihodnje leto pa se začne tudi resnejša proizvodnja skupaj z lokalnimi dobavitelji. Sestavni deli morajo biti zvarjeni, lakirani in sestavljeni v državi, ki sestavne dele uvozi.

"Lokalni dobavitelji bodo znižali stroške uvoza in izboljšali proizvodnjo. Proces smo temeljito analizirali, da bi ti avtomobili veljali za evropske," je za Bloomberg povedal predsednik EV Motors Rafael Ruiz. Ta je prepričan, da bo tudi Omodin električni športni terenec veljal za avtomobil evropskega porekla in tako ne bo več del višjih uvoznih carin.

Barcelonska tovarna bo sprva zaposlila 200 ljudi v dveh izmenah, februarja pa bodo predvidoma dodali še tretjo izmeno. Do leta 2026 načrtujejo zaposlitev 1.250 ljudi.