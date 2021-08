Osupljiv primerek: le 390 prevoženih kilometrov in rekordna cena

Ta mclaren F1 iz leta 1995 nosi oznako šasije 029, edini med izdelanimi pa je imel to različico rjave barve. Na dražbi v Pebble Beachu v Kaliforniji so ga prodali za vrtoglavih 20,4 milijona dolarjev (17,3 milijona evrov). Pred dražbo so zanj sicer napovedali prodajno ceno več kot 15 milijonov dolarjev. Do zdaj so povsem serijski original pred štirimi leti prodali za največ 15,6 milijona dolarjev.

Prevoženih ima le 390 kilometrov

Omenjeni mclaren F1 je imel dolgo v lasti japonski zbiratelj. Avtomobil ima še vedno nameščene originalne Goodyearove pnevmatike eagle F1, prevoženih pa vsega 390 kilometrov.

McLaren je sicer med letoma 1992 in 1998 izdelal 106 primerkov superšportnika F1. Avtomobil je poganjal 6,1-litrski motor V12 z močjo 461 kilovatov in 650 njutonmetri navora. Moč se je na zadnji kolesi prenašala prek šeststopenjskega ročnega menjalnika. Masa praznega avtomobila je znašala le 1.240 kilogramov. Mclaren F1 je do danes še vedno najhitrejši serijski avtomobil z atmosferskim motorjem. Dosegel je namreč lahko hitrost kar 386 kilometrov na uro.

Foto: Gooding & Co

Foto: Gooding & Co

Foto: Gooding & Co